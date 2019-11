Viorica Dăncilă, mesaj tranșant la adresa lui Klaus Iohannis: „Poate nu are ce justifica nici pentru cinci luni”

Viorica Dăncilă, candidata PSD la prezidențiale, a explicat că vor fi consecințe pentru societatatea românească, din prisma acestui gest al președintelui nedemocratic de a nu accepta nicio dezbatere.

În viziunea fostului premier, Klaus Iohannis sfidează un segment al populației prin neprezentarea sa la o dezbatere.

„Președintele are datoria de a îi respecta pe români, atât pe românii care l-au votat, cât și pe cei care nu l-au votat. Dânsul nu vrea o dezbatere, vrea un monolog. Înțeleg că nu prea are ce să spună în cinci ani de activitate. Poate nu are ce justifica nici pentru cinci luni. Această aroganță, acea autosuficiență a domnului Iohannis este de neînțeles. A fi președintele României înseamnă să te adresezi tuturor românilor. Klaus Iohannis are un discurs extremist. Am văzut un președinte care jignește, un președinte care consideră că cineva este demn sau nu este demn de a avea o confrunare cu domnia sa. Nu este un compartament demn de președinte. Peste tot există o confruntare. Klaus Iohannis fuge de frică. Îi este frică că românii îi vor cere socoteală pentru ceea ce a făcut în cei cinci ani”, a precizat Viorica Dăncilă, joi, la Sinteza Zilei.

Citește Și Viorica Dăncilă, la Sinteza Zilei: „Mi-aș fi dorit să fie și Klaus Iohannis”