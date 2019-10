Viorica Dăncilă: „Niciun social-democrat nu va vota Guvernul”

Foto: Viorica Dăncilă/ Facebook

Premierul demis Viorica Dăncilă a afirmat că niciun social-democrat nu va vota Guvernul pe care-l va propune premierul desemnat, Ludovic Orban.



Ea a spus că nu ştie dacă până la alegerile prezidenţiale va fi votat noul Executiv.



„Nu am de unde să ştiu. După cum este firesc, negocierile se poartă de către şase partide de Opoziţie, cele şase partide care au reuşit să dea jos un Guvern, fără a veni cu o altă soluţie în loc. Văd că este implicat în continuare domnul preşedinte Iohannis, nu ne sperie implicarea domniei sale, suntem destul de puternici să mergem înainte, cert este că, din motive electorale şi din motive de campanie, cei care vor suferi sunt cetăţenii, pentru că vedem că nu au altă alternativă, negociază, dar nu ne spun despre un program de guvernare, despre ce-i aşteaptă pe cetăţeni începând de a doua zi de când vor prelua guvernarea”, a spus Viorica Dăncilă.



Ea a reiterat că Partidul Social Democrat nu va participa la votul pentru noul Guvern. „Nu am emoţii, am încredere. Eu cred că niciun social-democrat nu-şi mai asumă să trădeze voturile date şi încrederea cetăţenilor din România”, a susţinut liderul PSD.