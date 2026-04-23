Zegrean: Cheia nu e la CCR, ci la Parlament. Nicușor Dan poate face sesizare la Curte pentru conflict juridic Guvern-Parlament

Fostul judecător constituțional Augustin Zegrean a declarat că PSD nu poate cere Curții Constituționale un punct de vedere scris despre cât timp poate rămâne Ilie Bolojan premier după plecarea miniștrilor social-democrați.

Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean a declarat joi la Antena 3 CNN că PSD nu poate cere Curții Constituționale un punct de vedere scris despre cât timp poate rămâne Ilie Bolojan premier după plecarea miniștrilor social-democrați. „Dacă nu se întâmplă nimic legal, cu moțiunea de cenzură, în 45 de zile, așteptați-vă ca Nicușor Dan să facă atunci o sesizare la CCR pentru conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern”, a afirmat Zegrean.

„CCR nu poate să dea consultanță juridică nimănui și în nicio împrejurare. Cheia nu e la CCR, e la Parlament. Într-o lume normală, acolo este soluția, prin moțiune de cenzură”, a explicat fostul șef al Curții.

În același timp, Augustin Zegrean a declarat că, pentru a rămâne în limitele Constituției, premierul ar putea merge pe varianta înlocuirii miniștrilor demisionari. „Să numească alți șapte miniștri în locul celor care pleacă. Dacă se pot înțelege, să îi pună tot de la PSD, să găsească șapte PSD-iști și nu trebuie să meargă să ceară aprobarea Parlamentului. Președintele îi poate numi”, a spus Zegrean.

Zegrean a explicat și ce se atât Parlamentul, cât și Guvernul ar avea obligația să deblocheze situația instituțională. „Parlamentul are obligația să rezolve, și Guvernul la fel, să nu se mârâie unii cu alții. În 45 de zile date de Constituție celor două instituții trebuie să rezolve problema”, a spus el.

„CCR nu se poate pronunța din oficiu în nicio situație”, a explicat el.

Consultările de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției s-au încheiat miercuri cu un semnal comun de dezescaladare, dar fără o soluție clară pentru criza politică.

Sursele din delegația PSD au precizat că social-democrații au transmis la Cotroceni că moțiunea de cenzură este ultima variantă pe care o iau în calcul, nu prima. Adică PSD nu ar vrea să forțeze dărâmarea guvernului prin Parlament; cel puțin nu în acest moment.

În schimb, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ridicat o altă variantă: sesizarea rapidă a Curții Constituționale, imediat după demisia miniștrilor PSD din guvern. Mai precis, PSD să ceară CCR să clarifice dacă guvernul mai are legitimitate din moment ce partidul majoritar din coaliție și-a retras sprijinul; practic, dacă guvernul este căzut de drept odată ce s-a schimbat culoarea politică a majorității care l-a susținut.

Potrivit articolului 146 litera e) din Constituția României, CCR „soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii”.