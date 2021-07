Prima reacție a lui Dan Bursuc după ce Fulgy l-a acuzat că i-ar fi violat sora, pe Margherita

Acesta îl acuză pe cunoscutul impresar din lumea muzicii de petrecere, Daniel Paraschiv, alias Dan Bursuc, că ar fi violat-o pe sora sa, Margherita, când aceasta nu avea mai mult de 13-14 ani.

Aflat în arest la domiciliu, Fulgy, fiul Voricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a adus noi acuzații, de data aceasta la adresa lui Dan Bursuc.

Impresarul a ales să nu aibă prea multe comentarii la adresa lui Fulgy.

”E un prăjit și un terminat, nu am de ce să comentez ce zice” a spus Dan Bursuc pentru playtech.ro.

”Tatăl meu știa și nu a luat nicio decizie”

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.

Acesta a spus că tatăl său a știut ce s-a întâmplat, dar nu a luat nicio decizie în acest sens.

Dezvăluirile lui Fulgy au fost apoi întrerupte de un echipaj de poliție care a venit la domiciliul său pentru a vedea dacă respectă regulile impuse de arestul la domiciliu.

