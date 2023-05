Fiica lui Mircea Geoană se pregătește de nuntă. Locația aleasă pentru marele eveniment

Fiica lui Mircea Geoană, Ana-Maria, se pregătește intens pentru nuntă, iar locația aleasă pentru marele eveniment este cu adevărat specială.

Sursa foto: anageoana | Instagram

Ana-Maria Geoană, fiica lui Mircea Geoană, pune la punct ultimele detalii pentru ziua în care va fi dusă la altar.

Fiica lui Mircea Geoană locuiește, alături de partenerul ei, Garrett Cayton, în Los Angeles, însă marele eveniment va avea loc în Veneția.

Viitorul soț al tinerei este foarte apreciat de Mihaela și Mircea Geoană, care și-au dat binecuvântarea pentru ca cei doi să-și unească destinele.

Recent, Mihaela și Mircea Geoană și-au vizitat fiica în SUA, acolo unde au organizat o mică petrecere.

Ana-Maria Geoană este expertă în fitness și conduce un business în acest domeniu.

Fiica secretarului general adjunct al NATO este pasionată de sport și promovează un stil de viață sănătos.

Anul trecut, Ana-Maria Geoană și logodnicul ei au ținut petrecerea de logodnă la Palatul Mogoșoaia, într-un cadru de vis.

"Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei", a povestit tânăra, pentru Ok Magazine, citat de viva.ro.