Viorel Cataramă: Sunt un mic Donald Trump al României!

Gurile rele spun că afaceristul ar face orice să câștige inima publicului, dorință lui cea mai mare fiind aceea de a deveni președintele țării. De altfel s-a și autointitulat Donald Trump al României.

”Mi-am făcut testul, testul arată că nu sunt infectat la momentul testului, asta nu înseamnă că nu am fost și nu s a întâmplat nimic, habar n-am, nu stiu, dar ce am avut de demonstrat, am demonstrat.

Nu mi s-a livrat gratuit testul, l-am cumpărat. Am constat că Barbulestiul este cel mai periculos focar pentru că numărul de infectați raportat la numărul de locuitori e cel mai mare sau era cel mai mare atunci.

Trebuie să recunosc că sunt într-un oarecare confort, fară dubiu. Eu mă consider un mic Donald Trump al României și sper să pot să aduc în România politica suveranistă și de suveranitate a președintelui Trump”, a spus Cataramă.