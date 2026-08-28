A murit fostul fotbalist Nicolae Ungureanu, la 69 de ani. A făcut parte din "Craiova Maxima", marea echipă a Universităţii din anii '80

Fostul mare fotbalist al Universităţii Craiova, Nicolae Ungureanu, a decedat, vineri dimineaţă, la vârsta de 69 de ani, informează gruparea alb-albastră, potrivit Agerpres.
"Veste tristă în această dimineaţă: ne-a părăsit Nicolae Ungureanu, fotbalistul de legendă al Craiovei Maxima. Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace", se arată pe pagina oficială de Facebook a clubului oltean.
Nicolae Ungureanu a ajuns la Universitatea Craiova în 1977 şi a apărat culorile clubului timp de un deceniu.
A evoluat în toate partidele din sezoanele 1979-1980 şi 1980-1981, reuşind să obţină două titluri de campion al României. 3 Cupe ale României a obţinut în toţi anii petrecuţi la Ştiinţa.
În cariera sa, Ungureanu a mai evoluat pentru formaţiile Electroputere Craiova, Steaua Bucureşti, Rapid Bucureşti şi Pandurii Târgu Jiu. El a îmbrăcat tricoul echipei naţionale a României în 56 de partide reuşind un gol.