A murit unul dintre cei mai mari șahiști români. Kasparov și Karpov nu au reușit să-l învingă niciodată

Mihai Șubă a rămas neînvins în fața marilor Karpov și Kasparov. Foto: Federația Română de Șah

A murit marele maestru al șahului Mihai Șubă, considerat unul dintre cei mai valoroși șahiști români. Potrivit unui anunț publicat, duminică, de Federația Română de Șah, Mihai Șubă a murit la vârsta de 78 de ani.

“A trecut în eternitate marele maestru Mihai Șubă, unul dintre cei mai valoroși și originali șahiști români. Spirit liber, plin de fantezie, profunzime și inovație, Mihai Șubă a adus un suflu unic în șahul românesc”.

Mihai Șubă a rămas neînvins în fața marilor șahiști ruși Anatoli Karpov și Gari Kasparov:

“Campion al României de trei ori, mare maestru din 1978 și locul 3 la Interzonalul de la Las Palmas (1982), a rămas neînvins în fața marilor Karpov și Kasparov. În 2008 a devenit campion mondial la veterani, confirmând încă o dată clasa sa uriașă.

Pentru prietenii și colegii lui, „Șubiță” a fost mai mult decât un mare jucător – un intelectual rafinat, un om cald, curios și plin de umor”, a mai scris Federația Română de Șah.