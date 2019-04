Abia așteptau să-și vadă echipa favorită jucând în Europa League, dar neatenția lor le-a stricat tot planul. Greșeala colosală făcută de un grup de suporteri

Un grup de fani ai unei echipe de fotbal a trăit cea mai mare neplăcere. Suporterii echipei Benfica, un club de fotbal din Lisabona, Portugalia, și-au dorit neapărat să ajungă la un meci din Europa League, care se ținea în Germania.

Fiindcă nu și-au planificat călătoria cum trebuie, au ajuns la destinația greșită. În loc să se îndrepte spre Frankfurt (Main), unul dintre cele mai mari orașe din Germania, au ajuns în Frankfurt (Oder). Cele două orașe se aflau la o distanță de 600 de kilometri, adică o călătorie de șase ore, potrivit sportbible.

„Câțiva dintre fanii Benfica au călătorit către orașul Frankfurt greșit. Au ajuns în Frankfurt (Oder) din estul Germaniei, în loc de Frankfurt (Main)”, a scris o tânăr pe Twitter.

