Afectat de problemele de sănătate, Dan Petrescu a apelat la un vraci chinez. Cum se simte acum fostul antrenor al lui CFR Cluj

Afectat de problemele de sănătate, Dan Petrescu a apelat la un vraci chinez. Foto: Agerpres

Dan Petrescu, fostul antrenor al lui CFR Cluj, a apelat inclusiv la un vraci chinez ca să scape de problemele de sănătate, afirmă Cristi Balaj, care a colaborat cu tehnicianul în vârstă de 57 de ani la gruparea ardeleană. Tot din cauza afecțiunilor, fostul internaţional a refuzat, în această toamnă, să revină pe banca clujenilor.

"Dan Petrescu face un tratament, e spre bine. A fost la un vraci chinez, dar să ştiţi că e bun. Ştiu oameni pe care i-a vindecat. Petrescu e spre bine, important e că a făcut paşi importanţi. A făcut şi un control de curând, iar lucrurile au evoluat spre bine", a afirmat Cristi Balaj, fost preşedinte la CFR Cluj, pentru gsp.ro.

"Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București. Mergeam, îl duceam la tratament, îl aduceam, ieșeam cu el la masă, mergeam cu el la plimbare în parc, i-am adus bicicletă. A renunțat la bicicletă", a mai spus Balaj.

Petrescu şi-a dat demisia de la CFR Cluj după ce a fost umilit

Dan Petrescu şi-a dat demisia în luna august de la CFR Cluj, după înfrângerea cu 7-2 din meciul cu BK Haecken, din Conference League. Antrenorul a afirmat atunci că este principalul vinovat şi a hotărât să nu mai continue la gruparea ardeleană. El a spus că este cea mai „rușinoasă și grea” înfrângere din cariera sa.

„E o înfrângere ruşinoasă, cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Să primesc atâtea goluri nici în visele negre nu mă gândeam. Clar că toţi suntem vinovaţi, dar principalul vinovat sunt eu, antrenorul, aşa e la fotbal.

Aşa că am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză, iar băieţii au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec aşa de la CFR, pentru că am avut aici ani foarte buni. Dar după o asemenea ruşine nu mai pot să merg mai departe. E clar că eu sunt vinovat, îmi asum acest rezultat. Chiar îmi pare rău”, a spus Petrescu.