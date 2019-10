Apropiatul lui Iohannis, atac violent la adresa lui Ion Țiriac: "Un octogenar mustăcios! Dar banii tăi unde sunt “moșule”? "

Omul de afaceri sibian Marius Vecerdea, cel care a contestat în instanță mandatul lui Ion Țiriac la șefia Federației Române de Tenis, lansează un atac violent la adresa celui mai bogat român.

"Mare victorie astăzi la Curtea de Apel București! Dosarul de validare a mandatului octogenarului mustăcios, a fost întors la Tribunalul București pentru faptul ca procedurile au fost viciate!!! Mandatul lui Ion Țiriac ca Președinte al Federatiei Române de Tenis oprit în Instanțe!!!

Tiriac a promis că în 6 luni VA REZOLVA situația de la FRT! Tiriac a încercat să își valideze in Instanțe mandatul de Președinte al Federatiei Romane de Tenis pentru a acoperi cele mai mari nelegalitati ale predecesorilor la funcțiile de conducere ale FRT, făcute in cârdășie cu Miniștrii sportului din ultimii 20 de ani!!! Multe din Federațiile Sportive Naționale au fost “privatizate” prin proceduri ILEGALE între anii 2000-2003 in mandatul lui Iliescu si Adrian Năstase, pentru a trece pe persoana fizica (așa zis ONG-uri de drept privat numite Federații), trecând tot patrimoniul statului aparținând fostelor Federații -instituții publice la acea vreme- in buzunarele unor băieți deștepți!!!, dar și pentru a facilita accesul la zeci de milioane de Euro din bugetul statului!!

Țiriac vrea acum sa “se urce pe masa Guvernului” pentru a cere bani pentru sport!!! pentru a avea la buna dispoziție banii noștri! Dar banii tăi unde sunt “moșule” (vorba românească - rog a se trata ca atare) ? Astăzi s-a facut dreptate, deși au încercat sa îndoaie pur și simplu justiția! Oare de ce, la aceasta vârsta înaintată, și la aceasta avere nemarginita, acest individ mai râvnește la banii publici, la banii noștri? Oare ce interese stau in spate?", a scris Marius Vecerdea pe Facebook.