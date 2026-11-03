Atacantul lui Tenerife, Jesus De Miguel, a murit, după o accidentare pe teren în timpul unui meci. Avea 30 de ani

2 minute de citit Publicat la 12:01 03 Noi 2026 Modificat la 12:14 03 Noi 2026

Fotbalistul Jesus De Miguel a murit după o accidentare pe teren în timpul meciului. Sursa foto: Club Deportivo Tenerife

Atacantul echipei Tenerife, Jesús de Miguel, a murit după ce fotbalistul în vârstă de 30 de ani a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din liga a doua a Spaniei, potrivit BBC.

Jucătorul a suferit răni la nivelul capului și toracelui în timpul partidei disputate luni împotriva echipei Andorra, în urma unei ciocniri violente cu portarul Jesús Owono, care a fost eliminat pentru intervenția sa.

Luni, starea lui De Miguel fusese descrisă drept „stabilă, dar gravă”, însă sănătatea sa s-a deteriorat marți dimineață, iar fotbalistul spaniol a decedat la ora 07:00 GMT (08:00, ora locală).

Andorra, echipa lui Gerard Piqué, a transmis un mesaj

„Cu inimile frânte, cu un nod în gât și incapabili să credem că acest lucru este adevărat, CD Tenerife anunță tragicul deces al lui Jesús de Miguel Alameda”, a transmis clubul într-un comunicat.

„Nu există cuvinte de alinare; absolut nimic nu poate diminua această tristețe copleșitoare. Suntem alături de familia sa îndurerată, de cei dragi și de toți cei din Tenerife care deplâng astăzi această pierdere cumplită.

Familia lui Jesús de Miguel este recunoscătoare pentru fiecare mesaj de susținere primit și solicită, de asemenea, din toată inima, respectarea deplină a intimității sale în aceste momente cumplite.”, se mai arată în comunicat.

Andorra, club aflat în coproprietatea fostului fundaș al Barcelonei, Gerard Piqué, a transmis:

„Cu inimile frânte și devastați de durere, dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei lui Jesús de Miguel, tuturor colegilor săi de echipă, prietenilor și clubului CD Tenerife.”

Ce s-a întâmplat de fapt pe teren: Cum a avut loc ciocnirea fatală

Tenerife și Andorra se aflau la egalitate, scor 2-2, în al șaptelea minut de prelungire, când s-a produs incidentul.

Owono a alergat spre centrul terenului pentru a respinge o minge lungă, moment în care genunchiul său pare să fi intrat în coliziune cu De Miguel.

Atacantul a rămas nemișcat pe gazon, în timp ce personalul medical i-a acordat îngrijiri, înainte de a fi transportat cu ambulanța de la stadionul Estadio Heliodoro Rodríguez López din Tenerife la spital.

Momentul poate fi urmărit în clipul video de mai jos:

Jucătorii ambelor echipe au fost vizibil afectați de incident, mai mulți dintre coechipierii lui De Miguel izbucnind în lacrimi.

Arbitrul i-a arătat lui Owono cartonașul roșu direct, după care a decis abandonarea meciului.

Presa spaniolă, inclusiv publicația Marca, a relatat că De Miguel a suferit un stop cardiac în ambulanță și a fost resuscitat de paramedici în drum spre spital.

Luni seara, Tenerife a descris starea sa drept „gravă, dar stabilă”, însă o nouă informare transmisă marți dimineață a anunțat că starea fotbalistului „s-a deteriorat din punct de vedere neurologic”.