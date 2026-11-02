Atleta olimpică Ciara Mageean a murit la 34 de ani. Cu trei săptămâni înainte se căsătorise. Reacții și val de mesaje

4 minute de citit Publicat la 11:17 02 Noi 2026 Modificat la 11:19 02 Noi 2026

Atletica olimpică Ciara Mageean a murit la 34 de ani.FOTO: Getty Images

Ciara Mageean, campioană europeană la 1.500 de metri și participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice, a murit duminică dimineață, la doar 34 de ani, după o luptă de un an și jumătate cu un cancer colorectal în stadiul patru. Atleta din Irlanda de Nord a murit înconjurată de cei dragi, la mai puțin de trei săptămâni după ce se căsătorise, scrie BBC.

Mageean a reprezentat Irlanda la Jocurile Olimpice din 2016 și 2020 și a câștigat medalia de aur înproba de 1.500 de metri la Campionatele Europene de Atletism de la Roma, în 2024. De asemenea, a reprezentat Irlanda de Nord la Jocurile Commonwealth-ului, unde a obținut argintul la Birmingham, în 2022.

Legenda olimpică Lady Mary Peters a descris-o pe Mageean drept "o femeie minunată", "elegantă, frumoasă, talentată și o inspirație pentru noua generație". "Știam că era foarte bolnavă și știam că sfârșitul era inevitabil, dar nu ne așteptam să vină atât de repede", a spus campioana olimpică la pentatlon din 1972.

Fundația lui Lady Mary, Mary Peters Trust, care sprijină sportivii din Irlanda de Nord, a ajutat-o pe Mageean de-a lungul carierei. "Fundația mea a susținut-o cât de mult am putut, pentru că era extrem de talentată și am recunoscut asta din primul moment", a spus Lady Mary.

Ea a adăugat că Mageean a continuat să inspire tinerii sportivi chiar și în timpul tratamentului împotriva cancerului și că "lumea sportului o va simți profund lipsa".

Asociația de Atletism din comitatul Down a declarat că a fost "o onoare și un privilegiu" să o aibă pe Mageean printre membrii săi, descriind-o drept o persoană care nu și-a uitat niciodată rădăcinile.

Prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O’Neill, a descris-o pe Mageean drept "o campioană în adevăratul sens al cuvântului și un model pentru toți sportivii". "și-a reprezentat țara cu mândrie și a contribuit la afirmarea atletismului irlandez" a spus O’Neill. Ea a adăugat că Mageean și-a înfruntat diagnosticul cu același "curaj și aceeași determinare" pe care le-a arătat de-a lungul întregii cariere sportive. "Moștenirea Ciarei va dăinui, iar ea va continua să fie o sursă de inspirație pentru mulți."

Viceprim-ministrul Irlandei de Nord, Emma Little-Pengelly, a spus că oamenii din întreaga Irlandă de Nord au fost "profund mândri și inspirați" de atletă. Ea a numit-o "o sportivă remarcabilă și o ambasadoare a sportului său", care a vorbit cu sinceritate și curaj despre problemele sale de sănătate.

Președinta Irlandei, Catherine Connolly, a spus că Mageean s-a remarcat prin "forța și perseverența sa, prin felul direct în care vorbea și prin determinarea de a reuși". "Tocmai aceste calități au făcut ca publicul să o aprecieze atât de mult și să se bucure enorm pentru reușita ei de la Roma", a spus Connolly. "De când Ciara a făcut publică vestea bolii sale, oamenii au fost alături de ea, iar afecțiunea lor nu a făcut decât să crească."

Premierul Irlandei, Micheál Martin, s-a declarat "profund întristat" de moartea ei prematură și și-a exprimat condoleanțele față de soțul, familia și prietenii atletei. Vicepremierul Simon Harris a spus că Mageean a inspirat oamenii atât prin rezultatele de pe pistă, cât și prin deschiderea cu care a vorbit despre boala sa. "Le-a dat atât de multor oameni putere și speranță", a spus el.

Într-un interviu acordat emisiunii BBC Good Morning Ulster, atleta Katie Kirk, care a concurat alături de Mageean, și-a amintit de primul lor antrenament împreună, o sesiune de cros pe pista Mary Peters din Belfast. "Chiar și atunci era foarte amuzantă, foarte hotărâtă și concentrată." Kirk a lăudat realizările lui Mageean, spunând că "a reușit atât de multe", chiar și în perioade "incredibil de grele". "Ieșea în lume, tot vorbea cu oamenii, tot făcea poze cu copiii și trăia viața din plin. Pentru mine, asta spune totul despre cine era ea", a adăugat Kirk.

Federația Mondială de Atletism (World Athletics) a descris-o drept "o sursă de inspirație pentru mulți, pe pistă și în afara ei", amintind de medalia de aur istorică obținută la Europenele de la Roma din 2024.

Federația Irlandeză de Atletism (Athletics Ireland) a descris-o ca fiind "foarte iubită și inspirațională". "Curajul, căldura și spiritul ei vor lăsa o moștenire durabilă", a transmis federația.

În 2023, Mageean a fost desemnată Personalitatea Sportivă a Anului în Irlanda de Nord de către BBC, după un an impresionant în care a doborât recorduri naționale și a terminat pe locul patru într-o finală foarte disputată la Campionatele Mondiale.

Thomas Niblock, jurnalist la BBC Sport NI, care a intervievat-o în iulie pentru podcastul The GAA Social, a descris-o drept "unică". "O lumină s-a stins în lume. Autentică, talentată, un om de calitate. Bunătatea și personalitatea ei minunată erau o bucurie", a scris el pe rețelele sociale.

Niblock și-a amintit că, în ziua dinaintea interviului, Mageean primise vești descurajante, dar a insistat ca înregistrarea să aibă loc. "Sunt 90 de minute pe care eu și colegul meu, Oisin McConville, le vom prețui mereu. Era cea mai bună dintre noi", a spus el.