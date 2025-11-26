Campionatul Mondial de handbal feminin. Cine sunt adversarele României în grupe. Primul meci are loc pe 27 noiembrie

1 minut de citit Publicat la 10:00 26 Noi 2025 Modificat la 10:00 26 Noi 2025

Selecţionata României îşi va începe drumul în cea mai prestigioasă competiţi pe 27 noiembrie, împotriva Croaţiei. Foto: Hepta

Selecţionata României la handbal a prins o grupă dificilă la tragerea la sorţi desfăşurată joi seara, la Muzeul Noordbrabants din 's-Hertogenbosch, Olanda, pentru Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. România îşi va începe drumul pe 27 noiembrie, pe arena Ahoy Rotterdam, cu Croaţia.

În perioada 26 noiembrie - 14 decembrie 2025, lumea se va uni pentru cea de-a 27-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal Feminin IHF din Olanda și Germania - cea mai importantă competiție de handbal. Sub motto-ul "Hands Up For More" (Mâinile sus pentru mai mult), cele mai bune echipe din întreaga lume vor concura în cinci orașe: Rotterdam, 's-Hertogenbosch, Dortmund, Stuttgart și Trier, arată site-ul oficial.

România-Croaţia, primul meci al naţionalei noastre la CM

Selecţionata României îşi va începe drumul în cea mai prestigioasă competiţi pe 27 noiembrie, împotriva Croaţiei, pe arena Ahoy Rotterdam, de la ora 19:00 (Ora locală).

La ultima întâlnire, la EURO 2024, România a bătut Croaţia cu 25-23.

Toate adversarele României în grupele CM de handbal feminin

România a prins o grupă dificilă la CM, "tricolorele" urmând să întâlnească Croaţia, Danemarca şi Japonia.

La ultima întâlnire oficială (N.r. - nu meci amical), România a bătut Japonia cu 32-28 (Cupa Mondială 2023) şi a pierdut în faţa Danemarcei cu 39-23 (Cupa Mondială 2023).

Programul României în grupe

După meciul de pe 27 noiembrie, România va întâlni Japonia pe 29 noiembrie, de la ora 19:00, iar pe 1 decembrie, "tricolorele" vor înfrunta Danemarca pe 1 decembrie, de la ora 21:30 (Ora locală).

Lotul României pentru acest Campionat Mondial

Portari : Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila) Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București) Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Alicia Gogîrlă (SCM Craiova) Coordonatori : Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița) Pivoți : Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)

: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea) Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid) Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

Finala CM de handbal feminin are loc pe 14 decembrie, începând cu ora 17:30 (Ora locală).