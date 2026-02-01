Antena 3 CNN Sport Carlos Alcaraz a câştigat Australian Open 2026. Spaniolul l-a învins pe Djokovic în trei ore

Carlos Alcaraz a câştigat Australian Open 2026. Spaniolul l-a învins pe Djokovic în trei ore

Andrei Paraschiv
Publicat la 14:13 01 Feb 2026
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open 2026. Foto: Agerpres

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, a cucerit în premieră trofeul la Australian Open, în finala căruia l-a învins patru seturi, 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, pe sârbul Novak Djokovic, duminică, la Melbourne Park. Alcaraz s-a impus în 3 ore și 2 minute, iar trofeul Australian Open era singurul care îi lipsea din palmares, scrie Agerpres.

Spaniolul a fost uşor superior la capitolul „winners” (36-32), iar Djokovic a făcut multe erori neforţate (46-27). Alcaraz şi-a creat nu mai puţin de 16 şanse de break, din care a fructificat 5, în timp ce Djokovic a transformat 2 din 6.

Australian Open era singurul turneu de Grand Slam care lipsea din palmaresul lui Alcaraz, care a cucerit, la doar 22 de ani, şapte trofee majore de la debutul carierei sale: US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) şi Roland Garros (2024, 2025).

Novak Djokovic (38 ani), care viza al 25-lea titlu de Grand Slam din cariera sa, rămâne deţinătorul recordului de trofee la Australian Open (10), ultimul cucerit în 2023.

Carlos Alcaraz îşi consolidează poziţia de lider al clasamentului ATP după acest succes, în condiţiile în care italianul Jannik Sinner, numărul 2 mondial, nu a reuşit să-şi apere titlul la Melbourne, unde a fost eliminat în semifinale de Djokovic.

La feminin, sâmbătă, jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, numărul 5 mondial, a cucerit în premieră trofeul la Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi, 6-4, 4-6, 6-4, pe belarusa Arina Sabalenka, liderul clasamentului WTA

tenis Australian Open Carlos Alcaraz Novak Djokovic

