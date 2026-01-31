Elena Rîbakina a câștigat Australian Open 2026. Reprezentanta Kazahstanului a învins-o în trei seturi pe Arina Sabalenka

Elena Rîbakina a câștigat Australian Open 2026. Foto: Getty Images

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, numărul 5 mondial, a cucerit în premieră trofeul la Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi, 6-4, 4-6, 6-4, pe belarusa Arina Sabalenka, liderul clasamentului WTA, în finala disputată sâmbătă la Melbourne Park, scrie Agerpres.



Rîbakina, în vârstă de 26 de ani, a obţinut victoria după două ore şi 18 minute de joc, trecându-şi în palmares al doilea titlu de Grand Slam, după cel obţinut în 2022 la Wimbledon, şi al 12-lea de la debutul său în circuitul profesionist, în 2014.



Ea a avut o revenire spectaculoasă în setul decisiv, în care adversara sa a condus cu 3-0 la ghemuri, reuşind să-l câştige în final cu 6-4 şi să intre astfel în posesia trofeului.



Reprezentanta Kazahstanului şi-a luat cu această ocazie revanşa în faţa Arinei Sabalenka după înfrângerea suferită în finala de la Australian Open 2023.



Sabalenka (27 de ani) a disputat sâmbătă a patra sa finală consecutivă la Melbourne Park, unde a triumfat în 2023 şi 2024. Ea mai cucerit alte două trofee de Grand Slem la US Open, în 2024 şi 2025.



La ediţia trecută de la Australian Open, Arina Sabalenka a fost învinsă în finală de americanca Madison Keys, care s-a oprit anul acesta în optimile de finală.