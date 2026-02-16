Cât câștigă sportivii medaliați la JO de iarnă. Cel mai mult primesc cei din Singapore, cu aproape 800.000 de dolari pentru aur

Pentru sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina din 2026, un loc pe podium poate însemna mai mult decât glorie și o medalie. În unele țări, acest lucru vine la pachet și cu premii de șase cifre. Singapore se află în fruntea clasamentului cu premii pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, cu aproape 800.000 de dolari pentru medalia de aur, în timp ce Norvegia nu dă niciun bonus în bani pentru un loc pe podium, scrie CNBC.

Aproape 2.900 de sportivi din peste 90 de comitete olimpice naționale concurează la Jocurile Olimpice de iarnă în 116 probe cu medalii, la opt sporturi.

Deși Comitetul Internațional Olimpic nu acordă premii în bani, multe guverne și organisme olimpice naționale oferă bonusuri în bani.

Singapore se află în fruntea clasamentului cu premii pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026. Națiunea din Asia de Sud-Est oferă aproximativ 792.000 de dolari pentru o medalie individuală de aur, 395.000 de dolari pentru cea de argint și 197.000 de dolari pentru cea de bronz, aceasta fiind cea mai generoasă plată pentru o medalie de aur dintre țările analizate.

Singapore a participat doar la o singură ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă anterioare, ediția din 2018, unde patinătoarea de viteză pe pistă scurtă Cheyenne Goh a terminat pe locul 28 la proba feminină de 1.500 de metri. Țara este din nou reprezentată de un singur atlet în Italia: schiorul alpin Faiz Basha, care nu a reușit să termine prima etapă a slalomului uriaș la Centrul de schi Stelvio din Bormio.

Hong Kong, care a trimis schiori și patinatori de viteză pe pistă scurtă să concureze în Italia, oferă aproximativ 768.000 de dolari pentru aur, 384.000 de dolari pentru argint și 192.000 de dolari pentru bronz. Sportivii din Hong Kong nu au câștigat încă o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă.

În Europa, Polonia se remarcă nu doar prin amploarea premiilor sale, ci și prin varietatea acestora. Medaliații individuali cu aur pot primi aproximativ 211.000 de dolari. Pachetul include, de asemenea, un autoturism Toyota Corolla, un apartament cu două camere complet finisat, un tablou, un voucher de vacanță și bijuterii. Picturile și bijuteriile fac parte, de asemenea, din drepturile oferite medaliaților cu argint și bronz, alături de recompense bănești de aproximativ 169.000 de dolari, respectiv 124.000 de dolari.

Italia, țara gazdă, oferă aproximativ 214.000 de dolari pentru aur, 107.000 de dolari pentru argint și 71.000 de dolari pentru bronz.

Coreea de Sud acordă aproximativ 208.000 de dolari pentru aur, aproximativ 139.000 de dolari pentru argint și 70.000 de dolari pentru bronz.

În unele cazuri, recompensele depășesc bonusurile standard pentru medalii. Presa de stat sud-coreeană a relatat că snowboarder-ul Choi Ga-on a primit 300 de milioane de woni de la asociația sa sportivă după ce a câștigat aurul, în timp ce companii private au oferit și cadouri suplimentare, inclusiv un ceas de lux de la marca elvețiană Omega.

Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite acordă 37.500 de dolari pentru aur, 22.500 de dolari pentru argint și 15.000 de dolari pentru bronz.

Doar glorie, pentru unii

Norvegia, care se mândrește cu cele mai multe medalii din istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă, nu acordă bonusuri în bani pentru clasamentele pe podium. În schimb, sportivii care continuă să concureze se pot califica pentru sprijin financiar din partea Comitetului Olimpic și Paralimpic Norvegian. Bursa este în valoare de aproximativ 160.000 de coroane norvegiene pe an (16.831 de dolari) și include acces la antrenament profesional și servicii medicale.

În unele țări, nu există o schemă de bonusuri pentru medalii dezvăluită public. Regatul Unit nu acordă bonusuri în numerar pentru medaliile olimpice, ceea ce înseamnă că sportivii echipei Marii Britanii nu vor primi plăți suplimentare pentru clasările pe podium în 2026. În schimb, sprijinul financiar este oferit prin UK Sport, care folosește fondurile Loteriei Naționale pentru a sprijini antrenamentele, antrenoratul și dezvoltarea sportivilor.

China nu publică nici o structură națională standardizată de plată a medaliilor Jocurilor Olimpice de iarnă, recompensele fiind adesea determinate la nivel provincial sau al sponsorilor.

O medalie olimpică reprezintă ani de sacrificiu și antrenament. Într-o competiție cu miză mare, decisă în câteva secunde, un loc pe podium poate aduce și o recompensă care schimbă viața.