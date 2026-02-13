Ce este și cum arată hermina: Mulți nu au auzit de acest animăluț drăgălaș dar letal, până la mascota Tina de la JO de iarnă 2026

Hermina „Tina” a ajuns cel mai vândut suvenit de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano-Cortina. Sursa foto: Getty Images

Hermina, micul prădător cu blană fină și ochi ageri, a devenit brusc celebră după ce a fost aleasă drept inspirație pentru mascota Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Varianta de pluș, numită Tina, s-a vândut atât de rapid în magazinele oficiale încât organizatorii au anunțat că vor reface stocurile, pe fondul cererii uriașe.

Dar ce este, de fapt, hermina?

Hermina (Mustela erminea) este un mamifer carnivor de talie mică, din familia mustelidelor, aceeași familie din care fac parte vidrele, dihorii și jderii. Are un corp suplu, lung de aproximativ 15–30 de centimetri, și o coadă scurtă cu vârful negru. Vara, blana este maro, însă în sezonul rece, la unele subspecii, devine complet albă, cu excepția vârfului cozii, potrivit CNN.

Deși are un aspect adorabil, hermina este un prădător extrem de eficient. Specialiștii spun că este foarte inteligentă și poate doborî prăzi de până la șase ori mai mari decât ea. Este agilă, rapidă și un excelent înotător.

Tocmai aceste abilități au făcut ca specia să fie introdusă în trecut în anumite regiuni pentru controlul altor animale, însă impactul asupra faunei locale a fost devastator.

Răspândită în Europa, Asia și America de Nord, inclusiv în zona Alpilor italieni, hermina este considerată unul dintre cei mai energici și rezistenți „atleți” ai lumii animale. Unii cercetători o descriu drept un adevărat acrobat al naturii, capabil să facă mișcări rapide și spectaculoase.

Mantiile regale erau căătușite cu blană de hermină

Blana albă de iarnă, cunoscută istoric drept „ermine”, a fost mult timp extrem de prețuită de monarhii și aristocrații europeni. Mantii regale căptușite cu blană albă presărată cu puncte negre – fiecare reprezentând vârful cozii unui animal – au devenit simboluri ale puterii și statutului.

Astăzi, însă, imaginea herminei este una mult mai prietenoasă. Mascota Tina, inspirată de acest mic prădător, a cucerit publicul prin aspectul său zâmbitor și energic, devenind unul dintre cele mai căutate suveniruri olimpice.

În spatele jucăriei de pluș se află însă un animal fascinant: mic, grațios și drăgălaș la prima vedere, dar în realitate un vânător redutabil.

Mascotele oficiale ale Jocurilor de la Milano-Cortina 2026 sunt Tina (mascota olimpică) și Milo (mascota paralimpică). Tina este prescurtarea de la Cortina, iar Milo este prescurtarea de la Milano. Perechea este acompaniată de șase fulgi de zăpadă, numiți „Flo”, care simbolizează spiritul olimpic.