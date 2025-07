Cel mai bătrân maratonist din lume a murit după ce a fost lovit de o mașină, în India. Fauja Singh a inspirat numeroși sportivi

Bărbatul a reușit să încheie maratoane și după împlinirea vârstei de 100 de ani / foto: Profimedia Images

Maratonistul britanic Fauja Singh a murit în urma unui accident de mașină, în Punjab, India, la vârsta de 114 ani, relatează marți DPA/PA Media, potrivit Agerpres.

Atletul - considerat cel mai în vârstă alergător care a terminat un maraton - a fost lovit de o mașină, luni, în timp ce traversa un drum din satul său natal Beas Pind, lângă Jalandhar, în Punjab, potrivit relatărilor din India. În urma accidentului, el a suferit răni fatale.

Sikhs In The City, clubul de alergare și organizația caritabilă din Londra din care făcea parte, a confirmat moartea sa și a declarat că evenimentele pe care le va organiza în viitor în Ilford, în estul capitalei britanice, vor celebra viața și realizările maratonistului.

Singh - care a locuit în Ilford din 1992 - a devenit cunoscut după ce a doborât mai multe recorduri la maraton, la mai multe categorii de vârstă.

A reușit să încheie maratoane și după împlinirea vârstei de 100 de ani

Centenarul a devenit o sursă de inspirație pentru numeroși sportivi, el reușind să încheie maratoane și după împlinirea vârstei de 100 de ani.

Potrivit unui profil de pe site-ul Jocurilor Olimpice, Singh s-a născut la 1 aprilie 1911 în Punjab, pe atunci aflat sub conducere britanică, și a fost cel mai mic dintre cei patru copii ai unei familii de fermieri. Din cauza picioarelor sale fragile, el nu a putut să meargă până la vârsta de cinci ani.

Fauja Singh s-a mutat în Anglia și s-a stabilit în estul Londrei împreună cu fiul său, după moartea soției sale, Gian Kaur, în Jalandhar.

Abia în anul 2000, la vârsta de 89 de ani, a început să alerge și la scurt timp a devenit celebru, terminând primul său maraton, la Londra, în șase ore și 54 de minute. Acest timp a redus cu 58 de minute precedentul record mondial la categoria de vârstă 90+.

Singh a terminat numeroase maratoane, inclusiv Toronto Waterfront Marathon din 2003, pe care l-a încheiat în cinci ore și 40 de minute, cea mai bună performanță personală a sa.

La 16 octombrie 2011, în Toronto, alergătorul a devenit, neoficial, primul centenar care a terminat un maraton. Guinness World Records a descris această reușită drept o ''realizare inspirațională'', însă a declarat că nu putea recunoaște oficial recordul în lipsa unei dovezi a datei sale de naștere.

Singh nu a avut un certificat de naștere, deoarece în India nu existau înregistrări oficiale ale nașterilor în 1911. Totuși, data nașterii de pe pașaportul său era 1 aprilie 1911 și a primit o scrisoare personală de la regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu ocazia celei de-a 100-a aniversări.

El a fost purtător de torță la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 și s-a retras la vârsta de 101 ani.

Harmander Singh, antrenorul lui Fauja Singh la clubul Sikhs In The City, a confirmat decesul acestuia printr-un comunicat. ''Cu mare tristețe, putem confirma că simbolul umanității și motorul optimismului nostru, Fauja Singh, a trecut în neființă în India. La vârsta de 114 ani. El a murit în urma rănilor suferite într-un accident de mașină, în timp ce traversa drumul, în apropiere de locuința sa. Clubul său de alergare și caritabil Sikhs In The City își va dedica toate evenimentele până la Fauja Singh Birthday Challenge de duminică, 29 martie 2026, pentru a celebra viața sa de succese și realizări''.

Antrenorul său a precizat că organizația își va ''dubla eforturile'' pentru a strânge fondurile necesare construirii unui club dedicat lui Fauja Singh pe traseul din Ilford unde obișnuia să se antreneze și a făcut apel la donații în acest sens, pentru a ''putea duce mai departe moștenirea sa de a încuraja lumea să se mențină în formă și să rămână optimistă''.