Colecția personală a lui Mircea Lucescu a fost expusă la Muzeul Fotbalului. Tricourile lui Messi și Pele, printre trofeele lui Il Luce

Colecţia personală a lui Mircea Lucescu poate fi văzută gratuit joi, la Muzeul Fotbalului. Până la ora 19:00, Muzeul Fotbalului din centrul Capitalei rămâne deschis pentru toți cei care l-au admirat pe Mircea Lucescu în timpul vieții, sau după moartea sa, fiind o ocazie rară de a vedea obiecte din colecția personală a acestuia, donate muzeului în 2025, chiar de ziua sa de naștere, când a împlinit 80 de ani, precum tricoul lui Messi sau cel al lui Pele.

La Muzeul Fotbalului este expus și tricoul lui Messi, pe care Mircea Lucescu l-a primit de la celebrul argentinian în anul 2020, la meciul dintre FC Barcelona și Dinamo Kiev. De asemenea, sunt expuse multe alte tricouri de la echipe naționale din întreaga lume.

În muzeu se află și tricoul lui Pele, din anul 1970, pe care Mircea Lucescu l-a obținut în urma acelui schimb memorabil dintre cei doi, cunoscut la vremea respectivă și amintit frecvent și astăzi, mai ales după moartea sa.

Sunt expuse, de asemenea, numeroase medalii și trofee pe care Mircea Lucescu le-a adunat de-a lungul vieții, precum și reviste din deceniile în care a activat atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.

Practic, poate fi văzută întreaga moștenire pe care Mircea Lucescu a lăsat-o României și românilor.

Mircea Lucescu a murit, pe 7 aprilie, la Spitalul Universitar din București. Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României avea 80 de ani și s-a confruntat, în ultima perioadă, cu probleme grave de sănătate din cauza cărora a fost nevoit să renunțe la postul de antrenor și colaborarea cu FRF.

Pe 10 aprilie, cel mai mare antrenor român din istorie și unul dintre cei mai importanți din lume a fost condus pe ultimul drum. Il Luce, așa cum era cunoscut de generații întregi de suporteri, a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București cu onoruri militare, un gest simbolic prin care îi sunt recunoscute meritele excepționale.