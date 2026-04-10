Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare. Zi de doliu la Hunedoara, locul debutului său

Mircea Lucescu a murit marţi, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

România își ia adio vineri de la Mircea Lucescu, după două zile de priveghi public organizat pe Arena Naţională. Cel mai mare antrenor român din istorie și unul dintre cei mai importanți din lume va fi condus peste câteva ore pe ultimul drum. Il Luce, așa cum era cunoscut de generații întregi de suporteri, va fi înmormântat la cimitirul Bellu din București cu onoruri militare, un gest simbolic prin care îi sunt recunoscute meritele excepționale. La înmormântare va participa doar familia. Iar la Hunedoara, locul în care Mircea Lucescu şi-a început cariera, este vineri în doliu. Drapelul României va fi coborât în bernă la toate instituțiile publice din municipiu, în semn de respect pentru Il Luce. Suporterii echipei Corvinul Hunedoara, prima echipă pe care Mircea Lucescu a antrenat-o, au amenajat un altar în fața stadionului.

Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum, vineri

Astăzi, ultima zi a ceremoniilor, va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii: Biserica "Sfântul Elefterie" şi Cimitirul Bellu. La solicitarea familiei lui Mircea Lucescu, accesul în interiorul bisericii va fi permis doar rudelor și apropiaților, publicul având acces doar în exterior, în zonele special delimitate.

Cortegiul funerar se va deplasa de la Arena Nationala către Biserica "Sfântul Elefterie", unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

La 13:10, înhumarea conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi. Fostul antrenor al naţionalei României, Mircea Lucescu, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.

Mii de oameni au fost, ieri, la Arena Națională, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Familia, fotbaliștii generației de aur, suporteri, foști colegi, elevi și chiar adversari au trecut pe la catafalc, mulți dintre ei copleșiți de emoție, incapabili să-și stăpânească lacrimile.

Imaginile de acolo sunt o dovadă a impactului uriaș pe care legendarul antrenor l-a avut atât în fotbali, cât şi asupra societății românești.

Vineri, declarată zi de doliu la Hunedoara, în memoria lui Mircea Lucescu: Este locul unde şi-a început cariera

Autoritățile locale din Hunedoara au declarat zi de doliu vineri, 10 aprilie, ziua în care Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum. Drapelul României va fi arborat în bernă la toate instituțiile publice din municipiu, în semn de respect pentru cel care a lăsat o amprentă puternică asupra comunității.



"Omul ăsta prea mult a făcut pentru pentru lume, pentru Hunedoara", a declarat un localnic, iar altul a spus: "Un om deosebit, toată lumea din Hunedoara a avut pentru seriozitatea lui un respect profund. Jucătorii cei vechi l-au ascultat şi au avut ce să înveţe de la un om cu mult simț, cu multă carte și este o pierdere foarte mare pentru orașul nostru. A început cu nişte copii şi a terminat în vârful piramidei".

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a precizat pentru Antena 3 CNN: "Este un brand al orașului. Știu că el este un brand al echipei Dinamo și al echipelor Șahtior, Galatasaray și Beșiktaș, echipele din Italia pe care le-a antrenat, Rapid București, dar cred că Hunedoara a fost pentru el cel mai cel mai aproape de suflet. Eu cred că n-o să mai apuc să văd pe cineva, o personalitate atât de mare, să aibă atâtea realizări în plan profesional".

Edilul Dan Bobouțanu a anunțat că își dorește ca noul stadion din Hunedoara să poarte numele lui Mircea Lucescu, dacă familia acestuia își va da acordul. Cariera de antrenor a lui Il Luce a început chiar la Hunedoara, în 1979, la Corvinul, echipă pentru care a jucat și pe care nu a uitat-o niciodată. Hunedorenii spun că legătura cu el va rămâne vie, iar memoria sa nu va fi uitată.