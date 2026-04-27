Cote pariuri Champions League - PSG vs Bayern și Atletico vs Arsenal

PSG este deținătoarea titlului, trofeu pe care l-a cucerit sezonul trecut în premieră. foto: topbet

Prima manșă a semifinalelor Champions League se joacă pe 28 și 29 aprilie, în vreme ce manșa secundă se va desfășura pe 5 și 6 mai. PSG și Bayern Munchen se înfruntă într-un duel de 5 stele, iar Atletico Madrid și Arsenal se duelează pentru celălalt loc în finală. Program prima manșă semifinale Champions League :

· marți, 28 aprilie (22:00): PSG - Bayern Munchen

· miercuri, 29 aprilie (22:00): Atletico Madrid – Arsenal

PSG - Bayern Munchen: parizienii, în drum către al doilea trofeu consecutiv

PSG este deținătoarea titlului, trofeu pe care l-a cucerit sezonul trecut în premieră. În finală a învins-o pe Inter Milano cu 5-0, partida fiind condusă la centru de Istvan Kovacs. Parizienii au avut un an 2025 de vis, în care au cucerit trei trofee europene. Este vorba despre Champions League, Supercupa UEFA și Cupa Intercontinentală. La Campionatul Mondial al Cluburilor de vara trecută au pierdut finala împotriva celor de la Chelsea.

Parizienii s-au răzbunat pe formația londoneză în optimile de finală ale acestei ediții de Champions League. Au învins-o atât pe teren propriu, cât și în deplasare la trei goluri diferență. În sferturile de finală au întâlnit o altă formație din Premier League. Este vorba despre Liverpool, pe care au învins-o cu 2-0 atât în prima, cât și în a doua manșă.

Bayern Munchen a încheiat pe poziția secundă în grupă, cu șapte victorii și o înfrângere. Eșecul a venit contra lui Arsenal, formație pe care ar putea să o întâlnească în finală. În optimi Bayern s-a distrat cu Atalanta, de care a trecut cu scorul general de 10-2.

PSG pornește cu prima șansă la pariuri sportive online , cotă 2.28 la victorie, iar Bayern are cota 2.71 pentru un succes pe Parc des Princes. O selecție interesantă este Ambele marchează și peste 3.5 goluri, la o cotă de 2.10. Chiar dacă nu se înscrie prea mult în prima manșă, de cele mai multe ori, cei mai mulți microbiști așteaptă multe reușite de la un astfel de regal fotbalistic.

În sferturile de finală, Bayern Munchen a trecut cu emoții de Real Madrid. În tur bavarezii au învins cu 2-1 în deplasare, în timp ce în retur au câștigat cu scorul de 4-3. În minutul 88 din retur însă, Real Madrid conducea cu scorul de 3-2. Cu două minute mai devreme, „galacticii” rămâneau în inferioritate numerică, lucru care a fost speculat la maxim de Bayern.

PSG și Bayern Munchen s-au întâlnit și în grupele acestui sezon de Champions League. S-a întâmplat în etapa a patra, când bavarezii au câștigat cu scorul de 2-1. Cele două formații s-au înfruntat și în sezonul trecut de Champions League, în faza grupelor. Atunci bavarezii s-au impus cu 1-0 pe teren propriu.

Atletico Madrid – Arsenal: maximum de puncte în grupă pentru „tunari”, care au remizat de două ori în fazele eliminatorii

Atletico Madrid a încheiat grupa pe locul 14. A obținut patru victorii, o remiză, suferind 3 înfrângeri. Atletico a înscris nu mai puțin de 14 goluri în cele două manșe din play-off-ul pentru optimi, respectiv din optimile de finală. Adversari au fost Club Brugge, respectiv Tottenham. În sferturile de finală a trecut de Barcelona, după o victorie cu 2-0 în deplasare și o înfrângere cu 1-2 pe teren propriu.

Arsenal este neînvinsă în acest sezon de Champions League. A încheiat grupa pe primul loc, cu maximum de puncte. În optimile de finală a trecut cu scorul general de 3-1 de Bayer Leverkusen. A înregistrat o remiză cu două goluri în deplasare, pe când pe teren propriu s-a impus cu scorul de 2-0. În sferturile de finală Arsenal a câștigat în Portugalia împotriva lui Sporting Lisabona în prima manșă, după un gol marcat de Havertz în prelungirile partidei. În a doua manșă, disputată pe teren propriu, a înregistrat un rezultat de egalitate.

La fel ca PSG și Bayern Munchen, Atletico Madrid și Arsenal s-au întâlnit și ele în acest sezon de Champions League. S-a întâmplat în faza grupelor , acolo unde Arsenal s-a impus pe teren propriu cu scorul de 4-0.

Care sunt favoritele la calificarea în semifinale?

Meciurile din prima manșă a semifinalelor sunt destul de echilibrate, conform casei de pariuri TopBet. PSG pornește ușor favorită în fața bavarezilor, în vreme ce Arsenal are prima șansă contra lui Atletico Madrid. Cotele 1X2 la pariuri pentru cele două meciuri din prima manșă sunt:

· Victorie PSG: 2.28 / Egal: 3.80 / Victorie Bayern Munchen: 2.71

· Victorie Atletico Madrid: 2.90 / Egal: 3.20 /Victorie Arsenal: 2.45

Sigur, dacă Arsenal pornește favorită în meciul din deplasare, automat are prima șansă la calificare. Cota acesteia este 1.45. În cealaltă semifinală, chiar dacă parizienii au prima șansă în partida tur, bavarezii sunt ușor favoriți la calificarea în finală. Li se acordă cota 1.76, pe când cota ca PSG să ajungă în finală este 2.00.

Dacă, până în urmă cu doar câteva sezoane, finala Champions League se disputa la mijlocul săptămânii, de câțiva ani aceasta are loc sâmbătă. În acest sezon, ultimul act se va desfășura pe 30 mai, pe Puskas Arena, din Budapesta.