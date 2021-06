Gestul lui Cristiano Ronaldo de la EURO 2020 a dus la o pierdere de 4 miliarde de dolari pentru Coca-Cola

Fotbalistul a refuzat să țină în fața sa două sticle de Coca-Cola în timpul conferinței de presă susținută înaintea meciului cu Ungaria, scor 3-0 și a îndemnat lumea să bea apă.

Gestul lui Cristiano Ronaldo a avut un impact mondial, iar cota de piață a Coca-Cola a scăzut cu patru miliarde de dolari. Cota era de 56,10 dolari înaintea conferinței de presă a starului lusitan, iar cu 30 de minute mai târziu acțiunile au scăzut la un minim de 55,22 dolari pe acțiune.

În aceste condiții, Coca-Cola a scăzut la o cotă de piață de 238 miliarde de dolari, de la 242, înregistrând o pierdere de aproximativ 4 miliare de dolari în doar 30 de minute.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo ?



This is absolutely brilliant ? pic.twitter.com/bw9FYlTOI4