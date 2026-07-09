Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei

Fostul fotbalist Gabi Mureșan, actual primar al comunei Apold. Sursa foto: Agerpres Foto

Noi detalii ies la iveală despre moartea fostului internațional Gabi Mureșan. Potrivit apropiaților, fostul fotbalist și primarul comunei Apold se afla miercuri seara la o petrecere, iar tragedia s-a produs după ce acesta a intrat în lacul Trappold pentru a înota.

Mureșan ar fi fost la saună împreună cu mai multe persoane, iar ulterior a intrat în lacul din apropiere. Cei care îl însoțeau și-ar fi dat seama de lipsa acestuia abia după o perioadă de timp, iar în jurul orei 23:00 au alertat autoritățile.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara, cu o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și o ambulanță SMURD. În sprijinul acestora a fost mobilizat și un echipaj Salvamont Mureș.

Potrivit ISU Mureș, fostul fotbalist a fost găsit în lac în jurul orei 01:30, la aproximativ două ore și jumătate de la apelul inițial.

„Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 01:30, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, persoana a fost transportată cu ambulanța SMURD la spital”, a transmis ISU Mureș.

Gabi Mureșan a fost transportat de urgență la UPU Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat.

Primăria Apold a confirmat ulterior decesul edilului.

Ștefan Gadola: „Familia a văzut pe camere că a sărit în lac după saună”

Ștefan Gadola, acționar minoritar la CFR Cluj și unul dintre apropiații fostului fotbalist, a oferit detalii despre circumstanțele tragediei, pentru gsp.ro și spune că familia a reconstituit ultimele momente ale lui Gabi Mureșan cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere.

„Am aflat vestea... Am fost foarte apropiat de el. Inclusiv anul ăsta a fost la mine, am mai lucrat împreună și după ce a plecat la primărie. Făcuse un parc fotovoltaic. A fost un om deosebit. Chiar anul acesta venise în lojă, cu Cadu, cu toată lumea. Este un caz șocant, nu pot să cred.

Familia l-a căutat și nu l-a găsit. L-a căutat pe camere și au văzut că a sărit în lac după saună. Făcuse o saună și probabil a vrut să se răcorească, avea el obiceiul ăsta. Se pare că a făcut un șoc termic, nu știu încă mai multe amănunte.

Atâta știu. Familia a alertat SMURD-ul și l-au găsit... Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reușit să-l aducă la viață.

E șocant! Știți cum era Gabi? Când te loveai de el, parcă te lovea trenul. Atât era de puternic și de solid, avea o constituție fantastică”, a declarat Ștefan Gadola, potrivit GSP.ro.

„Deac plânge întruna. De când a aflat, plânge, plânge, plânge”

Acesta a mai spus că vestea morții lui Gabi Mureșan l-a afectat profund pe Ciprian Deac, actualul vicepreședinte al CFR Cluj și fost coleg al acestuia.

„Mi-au spus colegii... Deac plânge întruna. De când a aflat, plânge, plânge, plânge. E șocat și el, au fost colegi mult timp, așa cum sunt toți”, a afirmat Gadola.

Deocamdată, cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de autorități. Ipoteza potrivit căreia fostul fotbalist ar fi suferit un șoc termic după ce a intrat în apa rece este bazată pe declarațiile apropiaților și nu reprezintă, în acest moment, o concluzie oficială a anchetei.

Cine a fost Gabi Mureșan

Gabriel Stelian Mureșan s-a născut la 13 februarie 1982, la Sighișoara. A fost unul dintre cei mai apreciați mijlocași defensivi ai generației sale, evoluând pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, CFR Cluj și ASA Târgu Mureș. A îmbrăcat și tricoul echipei naționale a României, iar alături de CFR Cluj a cucerit trei titluri de campion, trei Cupe ale României și două Supercupe.

După retragerea din activitatea sportivă, Mureșan s-a implicat în administrația publică și a devenit primarul comunei Apold, din județul Mureș. În paralel, a fost implicat și în proiecte din domeniul energiei regenerabile, dezvoltând un parc fotovoltaic.

Moartea sa, la doar 44 de ani, a provocat un val de reacții în lumea fotbalului și în comunitatea locală, unde era apreciat atât pentru cariera sportivă, cât și pentru activitatea din administrația publică.