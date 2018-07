Gestul incredibil surprins în timpul festivității de premiere de la Cupa Mondială - VIDEO

În timp ce unii încă sărbătoreau după finala Cupei Mondiale, internetul a ”explodat” după ce internauții au observat un detaliu ciudat la festivitatea de premiere.

Imaginile arată un oficial care bagă în buzunar una dintre medaliile de campion, iar lumea s-a întrebat firesc: a furat-o?

Explicația este una simplă. Numărul medaliilor pregătite este mai mare, astfel că există mereu un surplus. Nimeni n-a furat nimic.

Am I the only one who saw this woman steal a medal?! ????‍♂️



Did she think we wouldn’t see? What don’t I know! #WorldCupFinal #france pic.twitter.com/NPepuHLKjN