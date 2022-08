David Popovici: "O să vin eu din urma mea și o să-mi bat recordul" | Sportivul a povestit cum și-a sărbătorit victoriile de la Roma

David Popovici a povestit cum a sărbătorit victoriile de la Roma.

"În seara cu recordul mondial am comandat niște pizza la hotel, am pus masa de masaj pe hol și am întins… pizzele alea, acolo, pe masă. Am băut niște apă, niște suc și… cam asta a fost!

Am fost foarte puțini oameni: eu și echipa mea, și părinții mei. Și cam asta a fost… așa am sărbătorit noi", a declarat David Popovici, în primul interviu după întoarcerea de la Campionatele Europene de la Roma.

"Nu știu dacă o să mi se spună arogant, dar cel mai mult m-a emoționat recordul meu mondial și cum m-am simțit, imediat după ce am reușit performanța asta…când ieșeam din apă, când mă aplauda absolut toată tribuna, lumea era în delir.

Cred că voi reuși să nu mă las copleșit de succes, prin a le lua pas cu pas – toate lucrurile astea noi care mi se întâmplă, toate felicitările și, practic, tot ce se întâmplă nou în viața mea, datorită acestei performanțe – și e un lucru bun să stau departe, cât de cât, de toată atenția pe care o primesc, pentru că prea multă poate strica!", a mai spus campionul nostru.

"Nu am stat deloc pe internet, nu am citit nimic despre mine sau ce-și doreau alții pentru mine în finale"

"În timpul competiției, nu am stat deloc pe internet, nu am citit nimic despre mine sau ce-și doreau alții pentru mine în finale ș.a.m.d. Am stat departe.

Doar acum, după ce am terminat cu acest concurs, m-am mai uitat puțin pe internet, dar puțin, și nu pot să zic că am reținut niciun titlu care să-mi placă, pentru că nu am acordat atenție", a încheiat David Popovici, interviul pentru presa românească, conform tvr.ro