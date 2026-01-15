Doi patinatori de top americani s-au calificat la Jocurile Olimpice, dar nu pot merge din cauza întârzierii pașaportului

Alisa Efimova, dubla campioană națională en-titre la patinaj perechi și partenerul - și soțul ei - Misha Mitrofanov s-au calificat la Jocurile Olimpice de iarnă, dar nu vor putea merge pentru că procedurile pentru eliberarea pașaportului ei au întârziat, scrie AP News.

Cei doi au patinat în weekend la Campionatele de patinaj artistic din SUA și s-au calificat la Olimpiada de iarnă, dar nu vor putea să reprezinte acolo America.

„Da, nu am reușit, dar nu considerăm asta un eșec”, a declarat Mitrofanov miercuri, la ceremonia de la Skating Club din Boston, în cadrul căreia au fost premiați cei trei olimpici ai patinoarului: medaliatul american cu bronz Max Naumov și cei doi sportivi formați din Emily Chan și Spencer Howe.

„A fost o oportunitate”, a spus Mitrofanov. „Poate că nu a funcționat. Dar am rezultat atât de multe lucruri minunate încât suntem foarte fericiți să mergem mai departe.”

Mitrofanov s-a născut în SUA, dar Efimova s-a născut în Finlanda și a reprezentat, de asemenea, Rusia și Germania în competiții internaționale. S-a mutat în State în 2023, când au devenit parteneri, și a primit viza în acel an, dar de trei ani așteaptă să primească cetățenia.

Reprezentanții patinoarului unde ei se antrenează au colaborat cu senatorii americani Elizabeth Warren și Ed Markey pentru a accelera procesul, iar cei doi au concurat la nivel național sperând încă la ceea ce Mitrofanov a numit „un miracol de ultim moment”. Însă patinatorii nu au reușit să rezolve birocrația înainte de depunerea listei olimpice sâmbătă.

Cele două locuri pentru perechile SUA la Milan au fost ocupate de Ellie Kam și Danny O'Shea, medaliații cu argint la naționale, și de Chan și Howe, care au terminat pe locul patru.

Directorul general al US Figure Skating, Matt Farrell, a declarat, după ce a anunțat echipa - fără dublul campion - că „uneori există reguli... și aceasta nu este deloc distractiv”.

Fără Efimova și Mitrofanov pe gheață, sportivii americani vor fi în continuare favoriți pentru a-și apăra medalia de aur în competiția pe echipe care deschide programul de patinaj artistic.

Efimova și Mitrofanov se vor îndrepta în schimb spre Beijing pentru Turneul celor Patru Continente de săptămâna viitoare, iar apoi se vor pregăti pentru Campionatele Mondiale de la Praga.

Regulile care guvernează Uniunea Internațională de Patinaj sunt diferite de cele ale Comitetului Internațional Olimpic, așa că Efimova nu trebuie să aibă cetățenie pentru a reprezenta SUA acolo.

„Când am început ca echipă, nu știam dacă Jocurile Olimpice sunt sau nu o posibilitate. Știam că este puțin probabil din cauza birocrației”, a spus Mitrofanov. „Cu cât am avnasat în carieră, cu atât ne-am apropiat de această oportunitate. Au fost atât de mulți oameni care ne-au trimis mesaje și ne-au contactat dorind să ne susțină. Așa că suntem foarte recunoscători.”

Cei doi mai au o șansă la Jocurile din 2030 din Alpii Francezi. Efimova va avea 30 de ani, iar Mitrofanov va avea 32.

„Ne gândim la asta”, a spus ea. „Patru ani este o perioadă foarte lungă. Deocamdată, cred că ne gândim doar la cum să abordăm următorul sezon, pentru că această situație, și după aceste naționale, ne-a lăsat cu un fel de dorință de a reuși. (Dacă) vom ajunge la Jocurile Olimpice în patru ani, cred că ar fi și mai valoros, și mai prețios. Deci, aceasta este cu siguranță o motivație”, a spus Efimova.