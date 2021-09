Internauții din China au sărbătorit cu fast pe social media victoria Emmei Răducanu în finala turneului US Open. Aceasta le-a transmis fanilor un mesaj în mandarină

Emma Răducanu s-a născut în Canada dintr-o mamă chinezoaică și un tată român. Pe când avea doar doi ani, familia sa a fost nevoită să se mute în Marea Britanie.

Răducanu a vorbit într-un interviu despre originile ei chinezești: ”Datorită originii mamei mele, am învățat de foarte mică ce înseamnă munca grea, și disciplina”.

După victoria istorică de duminică, aceasta s-a adresat fanilor ei în mandarină:

„Bună ziua, toată lumea. Vreau să vă mulțumesc și sper că v-ați bucurat de tenisul meu. Sunt încântată că am câștigat. Vă iubesc pe toți, ne mai vedem”, a spus ea.

?"Hi, everyone. I wanna say thank you to you guys and I hope you could enjoy my tennis. I'm thrilled to win. Love you all, see you."



-#EmmaRaducanu, whose mother is Chinese from Shenyang, China's northeastern Liaoning Province, spoke in mandarin after the #USOpen triumph. pic.twitter.com/2IJFNIOz7Z