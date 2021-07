Emma Răducanu, surpriza turneului de la Wimbledon care a câştigat respectul britanicilor

Născută în Canada, din tată român și mamă chinezoiacă, Emma Răducanu, jucătoarea de pe locul 338 WTA a crescut în Londra și a profitat de wild-card-ul oferit de organizatorii de la Wimbledon.

Emma Răducanu, a devenit noua senzație a sportului alb britanic după ce a trecut de Vitalia Diatchenko (150 WTA), 7-6 (4), 6-0, Marketa Vondrousova (42 WTA), 6-2, 6-4, și Sorana Cîrstea (45 WTA), 6-3, 7-5. În turul patru, Emma Răducanu va juca împotriva australiencei Ajla Tomljanovic.

Tânăra de 18 ani este un simbol al societății multiculturale britanice, scrie The Daily Mail vorbind despre performanța ei „electrizantă” de la Wimbledon. În urmă cu două luni, Emma Răducanu încă dădea examene la şcoală, la matematică, economie, şi până acum o lună nici măcar nu jucase în vreun turneu important WTA, mai subliniază publicaţia.

Tânăra a precizat că succesul ei îl datorează părinților de la care a dobândit puterea mentală. Ea a recunoscut că îi place să viziteze România de câteva ori pe an pentru a savura bunătățile bunicii.

„Bunica mea, mamaia, locuiește în centrul Bucureștiului. O vizitez de câteva ori pe an, stau cu ea. Chiar este frumos. Ca să fiu sinceră, îmi place mâncarea (n.r. românească). Adică, mâncarea este incredibilă! Şi gătitul bunicii mele este, de asemenea, ceva special. Am legături cu Bucureștiul”, le-a mărturisit Emma Răducanu jurnaliștilor britanici.

„O apreciez cu adevărat pe Simona Halep datorită mișcărilor sale. Cred că şi dacă am un joc bun şi o mulțime de lovituri puternice, aş vrea să am mai mult din condiţia fizică şi viteza Simonei Halep”, a declarat Emma Răducanu, citată de digisport.ro.

