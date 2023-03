Fotbalistul din Liga 1 Adrian Mușat s-a stins din viață la 43 de ani. "Un om excepțional, un prieten bun, un sportiv extraordinar"

Fotbalistul Adrian Mușat a murit ieri la vârsta de 43 de ani. Colegii săi și-au luat rămas bun de la acesta.

Sursa foto: Facebook | Avantul Barsana | Gettyimages | apomares

”Ne luăm rămas-bun de la cel care a fost Adrian Mușat, un om excepțional, un prieten bun, un sportiv extraordinar. Fost jucător al clubului nostru, a fost un fotbalist de mare valoare. Drumuri line, Adi!”, au scris CSM Sighetu Marmației, pe pagina de Facebook a clubului.

Adrian Mușat s-a stins din viață ieri la vârsta de 43 de ani.

”Născut la 8 Septembrie 1980, Mușat, a fost crescut la echipa Plimob Sighet. A urmat calea fotbalului la echipe precum Olimpia Satu Mare, ACU Arad, Bärnbach, ASK Koflach (ambele Austria), CSM Sighetu Marmatiei, echipa de la care s-a retras in urma cu doi ani. Apogeul carierei l-a atins la Gloria Bistrița și Extensiv Craiova, echipe la care a activat in Divizia A.

Colegii, prietenii și toată suflarea Avântul Barsana este alături de familia îndurerată și transmit cele mai sincere condoleanțe! Drum lin spre cer și fie ca Bunul Dumnezeu sa te ierte si sa te așeze in dreapta lui!", este mesajul pe Facebook transmis de Avântul Bârsana, pentru care Adrian Mușat a evoluat în sezonul 2018/2019.