Sneakerheads, bucurați-vă! A sosit momentul! Give Fresh Air BUCHAREST!

Ziua Nike Air Max in Romania - 7 Mai, Bucuresti, Strada General Eremia Grigorescu nr.10. Vino intre orele 12-21 la si descopera conceptul “Air Max”.

Haideti sa ne bucuram de vedetele acestei zile:

Pantoful Nike Air Max 97 Sport Turbo și-a făcut debutul cu doar cateva săptămâni urma. Realizat in gama de culori negru, turcoaz, cu mici detalii de alb , noul look al modelului Air Max are o baza din plasa neaira asociata cu suprapuneri din denim si corduroy.

Nike sărbătorește 35 de ani de Air Max si lanseaza pantoful Nike Air Max 90 32c Scream Green, editia speciala a pantofului Air Max 90, cu o baza de culoare alba combinata cu suprapuneri de denim si nuante de verde, la partea superioara si calcai. Textura neagra este realizata dintr-un material creat special pentru a proteja pantoful de umiditate dar si detaliul 32c Scream Green si XXXV imprimat pe limba pantofului si pe brant.

Air Max Dawn - Deliciu Vintage

Inradacinate in ADN-ul sportiv, Nike Air Max Dawn este realizat din cel puțin 20% materiale reciclate. Pielea de căprioară sintetică moale și materialul textil imbina vibe-ul vintage cu un design modern. Spuma din talpa intermediara se muleaza in zona de călcâiului pentru un plus de energie, în timp ce noua talpa exterioară este mai durabila si estetica.

Inspirat din aspectul clasic al pantofului vintage lasat mostenire de brandul Nike, Nike Air Max Pre-Day aduce un look actualizat zilelor noastre. Partea superioara pastreaza estetica retro dar, cu un finisaj metalic indraznet. Noua bula Air imbina esteticul cu amortizarea incredibil de performanta.

Lora, Speak, Ionuț și Lavinia sunt ambasadorii Nike si au testat noile modele ale colectiei Nike Air Max, intr-un shooting aniversar. Reactia lor o vedeti in imagini. Un fashion icon!

Care este secretul succesului Nike Air Max? Pasiunea pentru știință! Dorinta de a revoluționa experiența consumatorului Air Max dezvoltând continuu tehnologia folosita în moduri inovatoare cu fiecare nouă lansare?

Fără îndoială, Nike a scris istorie cu cei mai bine vânduți pantofi(Air Force 1, Air Jordans, Dunks, Blazers și Cortez, pentru a numi câtiva) – și probabil că ești deja conștient de acest lucru. Acestea fiind spuse, nimic nu se compară cu Nike Air Max. Stilul, care este cunoscut pentru bula de aer vizibilă din talpă, are un cult care demonstrează acest lucru: indiferent de model, Air Max sunt incredibili!

In acest an, Nike sărbătorește cea de-a 35-a aniversare a pantofilor, tocmai la timp pentru a celebra si in Romania Ziua Air Max.

Ce este Nike Air Max Day?

Poate că sunteți deja la curent cu detaliile evenimentului anual al mărcii sportive, Air Max Day este exact ceea ce spune – o zi dedicată iconicului pantof. Desigur, este, de asemenea, un motiv excelent pentru a-ți alege o pereche nouă (pentru că într-adevăr, poți avea vreodată prea multe perechi?).

În fiecare an, Nike vă oferă ocazia de a intra în istoria de zeci de ani a stilului, cu stiluri noi și să alegeți cei mai buni pantofi de sport, aceasta este cea mai bună și mai așteptată parte a sărbătorii.

Din 2014, Nike a sărbătorit Ziua Air Max pentru a celebra inovația și impactul cultural de durată al iconicilor săi pantofi - Air Max.

Din fericire pentru fani, evenimentul anual este din nou aici - aducând cu el, conform tradiției, o serie de lansări foarte așteptate.

Sărbătoarea din acest an marchează cea de-a 35-a aniversare a Air Max One, alias stilul cult-clasic responsabil pentru punerea pe hartă a tehnologiei revoluționare de amortizare Air de la Nike.

Astăzi, Air Max este una dintre cele mai cumparate colectii ale Nike. Adidașii Air Max au propria aniversare în fiecare an în martie, numită Air Max Day, când sunt lansate cele mai recente modele Air Max. Popularitatea seriei Air Max a generat o emulatie intre colecționarii din întreaga lume, devenind cu brand cu valoare perena, acel ceva diferit care il intalnim doar in cadrul colectionarilor de arta sau masini.

La sfârșitul anilor '90, raverii și artiștii de graffiti italieni au fost atât de încântați de Air Max 97 original, încât i-au dat pantofului porecla, „Le Silver”. În Franța, Air Max Plus a fost alintat: „La Requin” sau „The Shark”, datorită profilului elegant al pantofului. Americanii s-ar putea să-și amintească cu ușurință Air Max 95, care au dat numele lui The Game pe „Hate It Or Love It”, sau Redman cu „Get you steppin’ in your Air Max”. De asemenea, englezii au crescut uitându-se la Skepta și Dizzee Rascal, îmbrăcați în pantofi sport Air Max.

Ne-am întors in timp pentru a cerceta istoria celebrului Air Max, inclusiv toate modelele fundamentale și ceea ce a ramas memorabil despre ele.

Precursorul real al seriei Air Max - Tailwind din 1979 este primul pantof Nike care se lăuda cu tehnologia Air, a fost lansat intr-un cadru restrans, pentru prima data, în Hawaii la Maratonul de la Honolulu în 1978. A urmat o distribuție mai largă în 1979.

Nike Air Max 1 (1987)

Inspirat de designul faimosului Pompidou din Paris, Air Max 1 are acum airbag-ului din talpa vizibil. Air Max 1 a fost lansat inițial în culorile alb/roșu, urmat de o ediție alb/albastru; pantoful a devenit unul dintre cele mai emblematice modele din istoria Nike.

Nike Air Max 90 (1990)

Cel mai cunoscut succesor al lui Air Max 1, Air Max 90 si-a marit airbag-ul din călcâi și are un design mai tehnic, cu ochiuri pentru antepicior cu lățime variabilă. Proiectat de Tinker Hatfield la fel ca Air Max 1 original, Air Max 90 a fost de fapt cunoscut pentru prima dată sub numele de Air Max 3, lansat în „Hyvent Orange”. Lansările retro după anul 2000 au redenumit pantoful Air Max 90, iar porecla „Infraroșu” a devenit mai comună.

Nike Air Max 95 (1995)

Lansat pentru prima dată într-o culoare gri/neon, 95 a fost primul pantof Air Max care a prezentat airbag în antepicior, precum și în călcâi. Conceput de Sergio Lozano, partea superioară a lui Air Max 95 s-a inspirat abstract din erodarea straturilor de rocă găsite în locuri precum Marele Canion și din structura cutiei toracice umane. 95 este primul Air Max care are o talpă intermediară neagră, spre deosebire de predecesorii săi, care au talpă intermediară albă.

Nike Air Max Plus (1998)

Air Max Plus a marcat introducerea Tuned Air, cu o serie de airbag-uri individuale. Acest design Air Max a fost conceput de designerul Sean McDowell, care a creat culorile gradient, după ce a fost inspirat de un apus de soare din Florida.. Rezultatele inregistrate de noul model au fost imediat clare; Un nou succes!

Air Max 2003 cu tehnologie inovatoare prin utilizarea materialului avansat Teijin, usoe ca o pana, cu o formulă exclusivă cunoscută doar de designerul pantofului Sergio Lozano, acest nou model a fost o reinventare a clasicului Nike, într-un nou spirit minimalist. O reinterpretare modernă a popularului Air Max.

Nike Air Max 360 (2006)

Modelul 360 a fost un reper de inovație și primul pantof Nike Air Max cu Airbag 360 de grade, fără spumă în talpa intermediară.

Nike Air Vapormax (2017)

Unul dintre modelele Air Max cu cel mai mare succes comercial, VaporMax este primul Air Max care nu prezintă spumă sau cauciuc în talpa intermediară și talpa exterioară. Partea superioară fuzioneaza cu airbag-ul, oferind purtatorului o senzație unică.

Nike Air Max 270 (2018)

Este un model care reinterpreteaza modelele anilor 90 – rezultatul, un pantof retrofuturistic care a stârnit interesul consumatorilor generației Z.

Nike Air Max 720(2019)

Aspectul Air Max 720 inspirat din era spațială și unitatea Air voluminoasă (cel mai înalt airbag din cronologia Air Max) se unesc pentru a crea unul dintre cei mai interesanți pantofi sport ai secolului 21.

*În colecția Nike puteți regăsi și articole de îmbrăcăminte special create pentru vreme si anotimp, echipamente pentru antrenament tip fitness si modele cool de purtat in timpul liber, versatile, care pot fi adaptate ușor oricărui outfit.

**Sport Time Trade este distibuitorul oficial în Romania al brandului Nike. Magazinele din reteaua Nike se află în: Mega Mall București, AFI Cotroceni București, AFI Brasov, Iulius Town Timișoara și Iulius Mall Cluj.