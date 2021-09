Ilie Năstase, despre Emma Răducanu, noua campioană de la US Open: "Tatăl este antrenorul ei şi este foarte dur cu ea!"

Sportiva de 18 ani cu origini româneşti, care reprezintă Marea Britanie, a devenit astfel, primul jucătător care câştigă un turneu de Mare Şlem, venind din calificări, fără să piardă vreun set.

În mai puţin de două ore, Emma Răducanu a reuşit să o învingă pe canadianca Leylah Fernandez

A câştigat primul set după o oră de joc şi două break-uri, iar în actul secund s-a impus după alte 51 de minute şi un time-out medical. 6-4, 6-3 a fost scorul final.

"Le sunt recunoscătoare celor din echipă, celor care sunt aici cu mine, dar şi celor care se află acasă, asociaţiei de tenis Lawn, fiecărei persoane care m-a sprijinit. Am ştiut încă de la bun început că o să fie un meci greu, deoarece Leylah a jucat un meci incredibil, cu performanţe majore în această săptămână. Am ştiut că trebuie să mă concentrez", a spus Emma.

După performanţa uluitoare, sportiva a fost asaltată cu mesaje de felicitare.

Ilie Năstase a vorbit la Antena 3 despre performanţa uimitoare a Emmei Răducanu.

Ilie Năstase: "Tatăl este antrenorul ei şi este foarte dur cu ea!"

"Ea a fost crescută în Marea Britanie, are şi accent britanic. Are un nume românesc de la tată. Tatăl este antrenorul ei şi este foarte dur cu ea. Am văzut declaraţia ei, în sfârșit l-am făcut fericit pe tata, că el e nemulțumit întotdeauna. Asta înseamnă, să se dedice parintii, cum a făcut în cazul Simonei, daca părinții nu erau însăriți, nu ajungea... Înseamnă că a avut posibilitatea să o ducă la cele mai bune terenuri. Am înțeles că s-a apucat de tenis datorită părinților care într-o zi s-au dus să joace tenis într-un parc, în Londra. (...) Trebuie să antreneze serios, să joace cât mai mult să capete experință. E o performanță incredibilă (...) Eu o felicit din toată inima, dar ar fi bine ca domnul Iohannis să îi trimită o felicitare, numai pentru numele de Răducanu, dacă tot are un nume românesc", a spus fostul tenismen, duminică, în exclusivitate la Antena 3.

Ilie Năstase este unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai anilor 1970, fiind numărul unu mondial de două ori, în 1972 și 1973 cu 83 de titluri câștigate.

