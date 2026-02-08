JO 2026: Medalia de argint a schioarei Ebba Andersson s-a rupt imediat după competiție și s-a pierdut în zăpadă. „Am tot căutat-o”

1 minut de citit Publicat la 23:03 08 Feb 2026 Modificat la 23:04 08 Feb 2026

Sportiva susține că la scurt timp după ce a primit distincția, aceasta s-a rupt și a căzut în zăpadă / sursă foto: Profimedia Images

Schioarea suedeză de cross-country Ebba Andersson, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice în data de 7 februarie 2026, a pierdut distincția la scurt timp după competiție, după ce medalia s-a rupt în trei bucăți și a căzut în zăpadă.

În cursul zilei de sâmbătă, Ebba Andersson a terminat pe locul doi în proba feminină de 10+10 km, cu start în masă, după ce a fost devansată de Frida Karlsson, scrie publicația Transtelex.

Sportiva susține că la scurt timp după ce a primit distincția, aceasta s-a rupt și a căzut în zăpadă.

„Alergam după Frida și, în graba mea, medalia mea s-a rupt în trei bucăți și a căzut în zăpadă. Sper că organizatorii au un plan în cazul în care se întâmplă așa ceva cu medaliile. Medalia mea ruptă zace încă undeva în zăpadă, am căutat bucățile, dar nu le-am găsit și am renunțat”, spune aceasta.

Andersson, care este deținătoare a șase titluri mondiale, a mai câștigat două medalii olimpice la ștafeta feminină de 4 x 5 km: argint la Pyeongchang 2018 și bronz la Beijing 2022.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano‑Cortina 2026 se vor desfășura în nordul Italiei, pe o durată de 16 zile, între 6 și 22 februarie.

Aproximativ 2.900 de sportivi din peste 90 de țări vor concura în competiții de pe zăpadă și gheață.

Evenimentele sunt răspândite în mai multe locații: Milano, Cortina d’Ampezzo, Predazzo, Tesero, Livigno și Bormio.