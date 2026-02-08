Schioarea americană Lindsey Vonn a fost operată și este în „stare stabilă”, în urma accidentului grav de la Jocurile Olimpice

Sportiva a fost transportată cu elicopterul la spitalul Ca’ Foncello din Treviso / sursă foto: Getty Images

Schioarea americană Lindsey Vonn a fost operată la spitalul Ca’ Foncello din Treviso, după accidentul grav suferit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Potrivit medicilor, sportiva este în „stare stabilă”.

Lindsey Vonn, care concura cu un genunchi stâng grav accidentat, a rămas întinsă pe sol, după căzătura teribilă.

Sportiva a fost transportată cu elicopterul la spitalul Ca’ Foncello din Treviso.

Potrivit agenției ANSA, medicii i-au stabilizat fractura de la piciorul stâng.

„Lindsey Vonn a suferit o accidentare, dar este în stare stabilă şi se află pe mâini bune, fiind îngrijită de o echipă de medici americani şi italieni”, a declarat echipa americană de schi şi snowboard într-un scurt comunicat pe reţelele sociale.

Sora lui Vonn, Karin Kildow, a declarat pentru NBC că accidentul a fost înfricoşător şi că legenda schiului era în curs de evaluare. Ea a mai spus că Vonn nu va avea regrete în legătură cu decizia de a concura.

„Ea dă întotdeauna 110% din ea, niciodată mai puţin, aşa că ştiu că s-a dedicat cu toată inima şi, uneori, lucrurile se întâmplă pur şi simplu.

Este un sport foarte periculos şi există multe variabile în joc, aşa că nu ştiu exact ce s-a întâmplat, dar a părut o căzătură destul de gravă, aşa că sperăm doar la ce e mai bun”, a declarat Kildow.

Sportiva în vârstă de 41 de ani a pierdut controlul în traversarea de la început, după circa 13 secunde, după ce a tăiat linia prea strâns, a atins o poartă cu umărul și s-a răsucit în aer. Cursa a fost întreruptă în timp ce ea primea îngrijiri medicale.

Lindsey Vonn suferise o ruptură completă a ligamentului la genunchiului stâng în timpul coborârii de la Crans-Montana de sâmbăta trecută, însă a anunţat că va participa totuși la coborârea olimpică de la Cortina d’Ampezzo.

Vonn era considerată o sportivă cu potențial de medalie în ciuda accidentării și a încheiat două antrenamente impresionante la începutul acestei săptămâni.

Vonn, de patru ori câştigătoare a Marelui Glob, îşi încheiase cariera în 2019, în special din cauza unor dureri insuportabile la genunchiul drept, unde se accidentase de mai multe ori şi unde i s-a pus o proteză de titan.

În acest sezon, Vonn a participat la nouă curse din care a câștigat două.