O echipă germană de fotbal a fost învinsă într-un meci cu 66-0: „Știam că vom primi cel puțin zece goluri”

<1 minut de citit Publicat la 13:33 18 Noi 2025 Modificat la 13:33 18 Noi 2025

O echipă germană de fotbal a fost învinsă într-un meci cu 66-0. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

O echipă germană din liga regională de fotbal din Hamburg, Moorburger TSV, a trăit un calvar pe 12 octombrie pe terenul formației Mesopotamian II, încasând 66 de goluri fără să înscrie niciunul, relatează cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.

„Lanterna roșie” din clasament, care a jucat pe terenul liderului ligii, a avut o problemă majoră de efectiv, doar șapte jucători, inclusiv antrenorul, putând fi prezenți la acel meci.

Dintre cei 15 jucători din lot, trei erau accidentați, doi erau în concediu medical, unul era la serviciu, iar ultimii doi nu au putut juca din cauza unor circumstanțe neprevăzute. Cu toate acestea, meciul nu a fost anulat.

„Știam că vom primi cel puțin zece goluri”, a recunoscut antrenorul-jucător Patrick Stritzki. „Am vrut doar să jucăm fotbal, să încercăm să le dăm puțină bătaie de cap și să marcăm un gol”, a spus antrenorul echipei.

Moorburger TSV a primit câte un gol la fiecare 82 de secunde, dintre care 17 au fost înscrise de un singur jucător.