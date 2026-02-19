O prezentatoare TV și-a cerut scuze pentru că a băut alcool înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Imaginile cu ea au ajuns virale

Prezentatoarea TV Danika Mason și-a cerut scuze pentru că a băut alcool înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Imaginile cu ea au ajuns virale

O prezentatoare sport din Australia și-a cerut scuze public după o transmisiune live de la Jocurile Olimpice de iarnă din Milano, în care abia și-a găsit cuvintele și abia și-a putut încheia relatarea. Clipul a devenit viral pe rețelele sociale. Danika Mason, reporter Channel Nine, care a spus că a "apreciat greșit situația" după ce a consumat alcool înainte de apariția în direct și a dat vina pe altitudine, frig și faptul că nu luase cina.

Momentul a avut loc miercuri, în timpul unei intervenții în direct către emisiunea matinală Today, când Mason a avut dificultăți în a-și duce la capăt relatarea și a ajuns să vorbească despre iguane și despre prețul cafelei.

"Serios vorbind, prețul cafelei aici chiar e ok. Problema e mai degrabă prețul cafelei în SUA, cu care va trebui să ne obișnuim. Nu sunt sigură cu iguanele… unde mergem cu asta?", a spus ea, aparent ca reacție la comentariile prezentatorilor din platou.

Cu ochii ușor "pierduți" și vorbind ezitant, jurnalista a continuat apoi relatarea, amestecând unele cuvinte și confundând, la un moment dat, Marea Britanie cu Statele Unite, în timp ce în fundal se auzea râsul prezentatorului Karl Stefanovic. La final, acesta a intervenit, aparent fără să fie întrebat: "Uite, frigul chiar e o problemă, nu? Nu-ți mai poți mișca buzele."

Social media has lit up with speculation after popular Channel 9 sports and rugby league host Danika Mason appeared on morning television struggling to get her words out while covering the Winter Olympics in Italy.⁣

⁣

? READ MORE: https://t.co/HKql0kBobM pic.twitter.com/G3yCeBsJFj — The Advertiser (@theTiser) February 18, 2026

"Îmi asum toată responsabilitatea"

După ce imaginile au ajuns virale, reacțiile celor care le-au văzut au fost împărțite. Unii au privit momentul cu îngăduință: "Bravo ei, nu e nimic greșit. Se vede că se distrează de minune acolo", a scris o persoană pe X. Alții au criticat dur situația: "Dacă nu e o problemă de sănătate, ar trebui concediată pe loc, foarte neprofesionist", a comentat altcineva.

Joi dimineață, Mason a revenit în direct la Today și, după ce și-a făcut reportajul, a spus că vrea să-și ceară scuze.

"Vreau să-mi asum toată responsabilitatea, nu e standardul pe care mi-l impun", a declarat ea, adăugând că este "jenată". "Am apreciat complet greșit situația. N-ar fi trebuit să beau un pahar, mai ales în condițiile astea. E frig, suntem la altitudine, iar faptul că nu am mâncat cina probabil n-a ajutat. Dar îmi asum toată responsabilitatea… Îmi cer sincer scuzee", a spus Mason, mulțumind și pentru mesajele de îngrijorare primite.

Prezentatoarea Jenny Azzopardi i-a răspuns: "Știm cât de mult muncești, Danika", iar Karl Stefanovic a numit-o "o legendă".

Și premierul a intervenit: "Sunt pro-Danika"

Subiectul a ajuns și în atenția premierului australian Anthony Albanese, care a declarat joi că este "pro-Danika".

"Bravo ei. E în Italia și probabil a fost obosită”, a spus Albanese, adăugând că diferența de fus orar "ar fi avut un impact".

Danika Mason este o jurnalistă sport cunoscută în Australia, în special pentru relatările despre National Rugby League (NRL).