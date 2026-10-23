O sportivă a înotat timp de 4 luni 1.448 km de-a lungul coastei Californiei. A înfruntat rechini, ape toxice, curenți aduși de El Nino

Ea a împărțit călătoria de 1.448 de kilometri în etape a câte aproximativ 16 kilometri pe zi, ceea ce a însemnat că a înotat zilnic cam cinci ore. Foto: colaj Catherine Breed/Instagram

Timp de 111 zile, sportiva de ultra-anduranță Catherine Breed a măsurat timpul în orele înotate în ape periculoase, cu valuri înalte, rechini și curenți necruțători, amplificați de fenomenul El Nino. După ce a înotat până la cinci ore pe zi timp de aproape patru luni, Breed a devenit prima persoană care a înotat de-a lungul întregului litoral al Californiei, pe o distanță de 1.448 de kilometri, relatează Reuters.

Misiunea extraordinară a început la 1 iulie 2026, în nordul statului California, aproape de granița cu Oregon cu scopul de a ajunge în San Diego, la granița cu Mexic, în mai puțin de patru luni.

„Am vrut să-mi demonstrez mie însămi că pot rezista, să pun în valoare litoralul Californiei și să inspir mai mulți oameni să ajute la conservarea oceanului”, a spus Catherine Breed, despre expediția impresionată.

Catherine Breed, în vârstă de 33 de ani, este originară din San Francisco Bay Area. Călătoria ei a fost documentată de echipa ei pentru World Open Water Swimming Association, iar de-a lungul traseului sportiva s-a oprit pentru a participa la diverse evenimente pentru conservarea oceanelor.

Sportiva s-a confruntat, de-a lungul misiunii de 111 zile, cu furtuni, curenți marini periculoși, rechini și ape contaminate cu scurgeri. Ea a împărțit călătoria de 1.448 de kilometri în etape a câte aproximativ 16 kilometri pe zi, ceea ce a însemnat că a înotat zilnic cam cinci ore.

Ea a fost însoțită pe tot parcursul călătoriei de o barcă pneumatică cu motor și de velierul echipei sale, Catalyst. La bord s-au aflat observatori care au supravegheat-o, i-au urmărit coordonatele și i-au filmat progresul.

Înotând la o distanță de aproximativ 5-8 kilometri de țărm, Breed a parcurs în medie circa 16,6 kilometri pe zi și a petrecut 18 zile în afara apei, în pauzele de odihnă programate și în cele impuse de vremea nefavorabilă, a declarat miercuri pentru Reuters purtătorul de cuvânt William Rinehart.

Echipa ei a fost nevoită să o scoată din apă de mai multe ori, atunci când au văzut rechini în apă. Însă, cea mai mare provocare pentru Breed au fost curenții puternici care se deplasau spre nord, în direcția opusă celei în care înota, în largul nordului Californiei, amplificați de fenomenul El Niño deosebit de puternic.

Pentru că abia reușea să înainteze împotriva curentului puternic, Breed a adoptat o strategie prin care își schimba direcția și înota înapoi spre nord pe anumite porțiuni, pentru a compensa segmentele parcurse spre sud, care deveniseră aproape imposibil de traversat, a explicat Rinehart.

Pentru a face față extenuării, Breed a consumat peste 6.000 de calori pe zi, mult mai multe decât ar fi necesar pentru a se menține în formă în mod normal.

Spre finalul călătoriei, a fost nevoită să ia antibiotice preventiv pentru a evita infecțiile provocate de apele uzate netratate care se știe că poluează apele din apropierea graniței dintre California și Mexic.

Breed a reușit să rămână sănătoasă. A scăpat și de înțepăturile de meduză și nu a avut nicio rană la finalul misiunii.

Tânăra are o pasiune îndelungată pentru mare și a spus că a pornit în această expediție istorică pentru a atrage atenția asupra fragilității ecosistemului oceanic și asupra problemelor legate de conservarea mediului marin.

Într-un mesaj video publicat pe YouTube la începutul expediției, Breed a spus: „Vreau să spun povestea felului în care oceanul mi-a schimbat viața și vreau ca oamenii să protejeze acest litoral.”

Catherine Breed nu este la prima cursă de anduranță. Deține nouă recorduri de înot în ape deschise și deține titlul pentru cel mai bun timp înregistrat la traversarea înot a lacului Tahoe, aflat la granița dintre California și Nevada.

Ea a traversat Canalul Mânecii în 2018 și Canalul de Nord, dintre Irlanda de Nord și Scoția, în 2019, însă aceste traversări emblematice în ape deschise au fost relativ scurte în comparație cu efortul susținut necesar pentru a înota de-a lungul unui întreg litoral, scrie și Times of India.