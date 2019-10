Postare oribilă a managerului de comunicare al Simonei Halep. Atac mizerabil la adresa Biancăi Andreescu

Managerul de comunicare al Simonei Halep, Cosmin Hodor, a atacat-o pe Bianca Andreescu după duelul direct dintre cele două sportive, de la Turneul Campioanelor. Halep s-a impus cu scor 3-6, 7-6, 6-3, scrie Prosport.

Cosmin Hodor a atacat-o pe Andreescu prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram: „Astăzi, Simona, ne-a arătat odată în plus, că nu este nevoie să pleci din România pentru a face performanta la nivel înalt; românii trăiesc cu ideea greșită că rămânând în Romania nu pot face performanță. Bianca este o campioana a Canadei, iar propunerea Simonei pentru noi este sa fim campionii pentru România. Trebuie să mulțumim și părinților Simonei care nu au ales ideea finanțării unei alte țări și a juca pentru un alt steag. Asta este propunerea mea, să spună povestea unei alegeri; alegerea unui român de a face performanță sub steagul României și că dacă românii vor alege să lupte sub un alt steag nu vom avea o Românie mai bună!”, a scris managerul de comunicare al Simonei, pe contul său personal de Instagram.