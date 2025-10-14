Povestea lui Virgil Ghiţă, eroul "Tricolorilor" din meciul cu Austria. Primul său antrenor, emoţionat: Mi s-a făcut pielea de găină

Antrenorul care l-a descoperit pe Virgil Ghiță îşi aminteşte cu bucurie despre prima întâlnire cu fotbalistul. Foto: Agerpres

Virgil Ghiță, fotbalistul devenit erou peste noapte după ce a înscris golul victoriei împotriva Austriei, şi-a început cariera la Pitești, iar primul său antreor vorbeşte cu mândrie despre el. Ghiţă și-a pierdut mama în același an în care a debutat la echipa națională. A sărbătorit victoria de duminică seară alături de tatăl lui, care a plâns de bucurie în tribune după golul înscris.

"Părinții lui Bobiță, că noi aşa îi zicem, Bobi, că acum este bărbat, nu mai putem să-i zicem Bobiţă, erau niște oameni care aveau niște job-uri în care nu prea le permitea timpul să vină la antrenament. Țin minte că, câțiva ani de zile, îl duceam şi îl luam de la antrenamente. Era un copil foarte cuminte, foarte serios, inclusiv acum este la fel", a spus Bogdan Vişan, primul antrenor al lui Virgil Ghiţă.

Ghiţă jucat la LPS Pitești, apoi la juniori la FC Argeș, iar ulterior a plecat la Constanța de unde a fost preluat de Gheorghe Hagi.

"Ce aţi simţit când aţi vazut că dat un gol atât de important? Un sentiment fantastic pe care nu pot să-l descriu în cuvinte. Mi s-a făcut pielea de găină, cum se spune. Cred că limba română e prea săracă ca să spun ce am simțit când acest copil a marcat", a mărturisit Vişan.

În tribune, alături de tatăl fotbalistului a stat unul dintre prietenii sportivului. Iulius a jucat și el fotbal și a debutat odată cu Virgil Ghiță.

"Am fost alături de tatăl lui care, vă dați seama, s-a bucurat într-un mod extraordinar. S-a simțit altfel. A fost o altfel de mândrie, o altfel de de bucurie. A plâns tatăl lui? Da, a lăcrimat în momentul golului. E de înţeles, a fost un moment emoţionant", a mărturisit Iulius Dinculescu, fostul coechipier al lui Virgil Ghiţă.

Sportivii din Pitești sunt convinși că Virgil Ghiță va fi un model pentru juniorii de la FC Argeș.