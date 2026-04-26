Record în atletism: Sabastian Sawe a devenit primul om din istorie care a alergat un maraton în mai puţin de două ore

Atletul kenyan Sabastian Sawe (29 ani) a devenit primul om care a alergat un maraton în mai puţin de două ore, duminică, la Londra, cu timpul de 1 h 59 min 30 sec, notează Agerpres.

Sawe şi-a apărat titlul în faţa etiopianului Yomif Kejelcha (1 h 59 min 41 sec) şi a ugandezului Jacob Kiplimo (2 h 00 min 28 sec), trecând linia de sosire în faţa Palatului Buckingham.

Kenyanul a pulverizat vechiul record mondial pe distanţa clasică de 42,195 km, stabilit de Kelvin Kiptum, 2 h 1 min şi 25 sec, în aprilie 2023, la Chicago, cu un an înaintea decesului său, într-un accident rutier.

Maratonul va fi scos din programul CM de atletism, din 2031

Maratonul, alături de orice altă probă de alergare pe șosea, nu va mai face parte din programul Campionatelor Mondiale de atletism în aer liber începând din 2031. Potrivit foii de parcurs stabilite de această organizație pentru viitorul curselor de fond, a fost creat un Campionat Mondial de maraton independent, care va debuta în 2030. Prin urmare, ultimele ediții ale Campionatelor Mondiale de atletism în care va fi inclus maratonul vor fi în 2027 și 2029.

Campionatul Mondial de maraton va fi o competiție anuală, cu bărbați și femei concurând în ani alternativi. Potrivit World Athletics, acesta a fost ''conceput în strânsă colaborare cu cei care au făcut din maraton fenomenul global care este astăzi'.