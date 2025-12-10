Saga scandalului uriaş de la Liverpool. Vedeta echipei, Mohamed Salah, dă un interviu incendiar: "Simt că m-au abandonat"

Mohamed Salah. Foto: Getty Images

Mohamed Salah nu este doar considerat cel mai mare jucător al "Cormoranilor" de la Liverpool din toate timpurile, ci a fost și unul dintre cei mai buni din lume în ultimul deceniu. El a fost un catalizator al succesului recent al lui Liverpool, câștigând două titluri în Premier League, un Champion's League și o Cupă Mondială a Cluburilor în timpul perioadei sale istorice de nouă sezoane. Prin urmare, ar trebui să fie aproape imposibil ca o astfel de legendă, în apogeul carierei sale, să treacă printr-o perioadă atât de dramatică cu un club căruia i-a dedicat cei mai buni ani. Totuşi, după un interviu "extraordinar", Salah a ajuns pe banca de rezerve pentru mai bine de trei meciuri, scrie CNN.

Salah, cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool în Premier League, a construit, de asemenea, o legătură emoțională cu fanii și comunitatea locală, prin picturi murale cu chipul său împrăștiate pe stadion și în oraș.

Dar, după un interviu extraordinar acordat reporterilor după remiza dintre Liverpool şi Leeds, de sâmbătă, exact asta s-a întâmplat.

Ce a spus Salah?

Se zvonise de ceva vreme despre o eventuală dispută. Sezonul trecut, înainte ca Liverpool să câștige titlul în Premier League, nu era clar dacă Salah va primi un nou contract la club, ceea ce a stârnit luni de speculații care au tensionat relația cândva indestructibilă.

Decizia de a-i oferi lui Salah un nou contract la sfârșitul sezonului trecut părea însă să pună capăt zvonurilor despre o despărțire. Însă, la șapte luni după semnarea contractului, relația pare acum oarecum iremediabilă.

Pentru a înțelege consecințele, trebuie mai întâi să le privim în contextul sezonului dezastruos de până acum al "Cormoranilor". Mulți se așteptau ca actuala campioană a ligii să încerce din nou să obțină un alt titlu, dar clubul se află în prezent pe locul 10 în clasament, după ce a pierdut șase din cele 15 meciuri de campionat din acest sezon.

Forma lui Salah a avut de suferit, până în punctul în care nu mai este titular. Dacă odinioară Liverpool se baza pe Salah pentru a o salva după o serie slabă, acum este trecut cu vederea. Se pare că, pentru Salah, decizia a fost greu de acceptat.

"Ca să fiu sincer, sunt foarte, foarte dezamăgit. Am făcut atât de multe pentru acest club de-a lungul anilor și mai ales sezonul trecut. Acum stau pe bancă și nu știu de ce. Se pare că clubul m-a abandonat, așa simt. Cred că e foarte clar că cineva a vrut să arunce toată vina pe mine", a declarat Salah în afara stadionului, după ce a fost rezervă neutilizată în meciul lui Liverpool împotriva lui Leeds de sâmbătă.

Nemulțumit de această "bombă", Salah a atacat și ierarhia lui Liverpool, într-un moment în care antrenorul Arne Slot începe să se confrunte cu incertitudini legate de poziția sa la club.

"Am primit multe promisiuni în vară și, până acum, stau pe bancă de trei meciuri, așa că nu pot spune că își respectă promisiunea. Am spus de multe ori că aveam o relație bună cu managerul și, dintr-o dată, nu mai avem nicio relație. Nu știu de ce, dar mie mi se pare că cineva nu mă vrea la club", a adăugat egipteanul.

Cum a reacționat Liverpool?

Deloc surprinzător, Liverpool a decis să-l omită pe Salah din lotul care a călătorit marți la Milano pentru a înfrunta Inter în Champion's League, meci pe care "Cormoranii" l-au câştigat cu 1-0, după un gol marcat din penalty de Dominik Szoboszlai.

Când Slot a fost întrebat despre situație în timpul unei conferințe de presă înaintea meciului din Italia, antrenorul lui Liverpool a spus că a fost puțin "surprins" să-l audă pe Salah spunând ceea ce a spus.

"Nu este prima și nici ultima dată când, atunci când un jucător nu joacă. Dar cred că reacția noastră, a mea, este clară: el nu este aici cu noi în seara asta", a spus Slot.

Slot a mai adăugat că "nu are nicio idee" dacă Salah a jucat ultimul său meci la Liverpool și că reacția clubului a fost o demonstrație de forță.

"De obicei sunt calm și politicos, dar asta nu înseamnă că sunt slab", a adăugat Slot.

Decizia lui Salah de a vorbi a stârnit o dezbatere aprinsă în lumea fotbalului. Fostul fundaș al lui Liverpool, Jamie Carragher, a declarat pentru Sky Sports că "ceea ce a spus Salah a fost o rușine", considerând reacţia drept "o mișcare calculată pentru a provoca daune maxime și a-și consolida propria poziție".

Între timp, fosta vedetă a Angliei, Wayne Rooney, a declarat pentru BBC Sport că Salah "își distruge complet moștenirea la Liverpool".

Ce se întâmplă acum?

Nu este clar. Liverpool se va confrunta sâmbătă cu Brighton în Premier League, iar Salah a spus că ar putea fi ultimul său meci în echipamentul lui Liverpool.

Egipteanul în vârstă de 33 de ani va juca cu naţionala Egiptul pentru Cupa Africii pe Națiuni, unde va rata câteva meciuri pentru clubul său. Însă, odată cu apropierea deschiderii perioadei de transferuri din ianuarie, există zvonuri că egipteanul ar putea găsi un nou club înainte de a se întoarce din meciurile internaționale.

Felul în care le-a făcut cu mâna fanilor lui Liverpool aflați în deplasare la sfârșitul meciului cu Leeds din weekend ar indica, de asemenea, această posibilitate, având în vedere că "Regele Egiptului", așa cum adoră fanii lui Liverpool să-l numească, pare că deja "a ieșit cu un picior pe usă".

Totuli, în ciuda impactului său în scădere în Premier League, probabil că ar exista o mulțime de echipe gata să-l ia pe Salah. Arabia Saudită este probabil direcția evidentă, având în vedere interesul manifestat în sezonul trecut, dar cluburile din Serie A au intrat și ele pe piața engleză în ultima vreme, iar atacantul a jucat anterior în Italia.

Dacă Salah pleacă, însă, ar pune capăt unei povești de dragoste care a definit o eră strălucitoare pentru clubul de fotbal Liverpool. Însă, având în vedere vârsta sa și natura nemiloasă a fotbalului de top, poate că nu este chiar surprinzător.