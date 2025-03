Simona Halep, despre viața după retragerea din tenis: „Am nevoie de multă odihnă după toată perioada în care am muncit”

Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenis / Susa Foto: Hepta

Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare româncă de tenis din istorie, a povestit cum i s-a schimbat viața după ce s-a retras din activitate. În cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3 CNN, sportiva a declarat că în acest moment se relaxează și își petrece timpul cu cei dragi, dar susține că nu va abandona cu totul tenisul.

În vârstă de 33 de ani, Simona Halep, dublă câștigătoare de Grand Slam, și-a anunțat retragerea din tenis.

Marți seara, sportiva a fost prezentă la Gala Sportului Românesc și a fost premiată cu „Premiul de Excelență pentru întreaga carieră”.

Cu această ocazie, tenismena a declarat într-un interviu pentru Antena 3 CNN că evenimentul a fost plin de emoții și că s-a simțit mândră să participe.

„Bineînțeles (n.r. că a luat parte la eveniment), este un respect față de toți participanții și mai ales că sala a fost plină de valorile sportului românesc și sunt mândră să mă aflu printre ei. A fost o seară emoționantă, cum am spus și pe scenă, am crezut că să fie mai ușor, dar nu, emoțiile au fost prezente”, a declarat aceasta.

Simona Halep: „Au fost mulți ani cu mult stres și multă tensiune, dar acum pot să mă bucur de ceea ce am făcut”

Simona Halep a vorbit despre viața sa după retragerea din tenis, mărturisind că se bucură de o perioadă de relaxare și odihnă. Totuși, spune că nu a renunțat complet la tenis și așteaptă cu nerăbdare un meci demonstrativ la Iași.

„M-am relaxat, mă odihnesc, că am nevoie de multă odihnă după toată perioada în care am muncit. Au fost mulți ani cu mult stres și multă tensiune, dar acum pot să mă bucur de ceea ce am făcut și abia aștept să mă duc la Iași să joc demonstrativ. Da, mai joc tenis. Nu înseamnă că nu o să mai joc niciodată și îmi face plăcere să fiu prezentă la demonstrativ.

M-am relaxat cu tot ce mi-am făcut plăcere, am făcut lucruri frumoase, lucruri alături de familie, de prieteni, de oameni importanți și asta m-a ajutat să să trec mai ușor peste retragere”, a declarat Simona Halep.

Întrebată ce mesaj le-ar transmite celor care vor să devină o „viitoare Simona Halep”, aceasta a spus că „ e nevoie de multă seriozitate și multă dorință. Trebuie să crezi și să vrei din tot sufletul să ajungi acolo sus, ca să și reușești”, a încheiat Simona Halep.