Simona Halep a primit diagnosticul, după accidentarea suferită la Roma. Riscă să rateze turneul de la Ronald Garros

Halep a anunțat, într-o postare pe Twitter, că joi va efectua un RMN, iar pentru moment, timpul de recuperare nu a fost stabilit.

Româna riscă să rateze turneul de la Ronland Garros.

"Din păcate o ecografie a arătat că am o ruptură la gamba stângă. Mâine voi efectua un RMN, pentru a înțelege leziunile mai detaliat, dar în acest moment nu suntem siguri de timpul de recuperare. Sunt atât de dezamăgit să-mi închei turneul la Roma în acest fel, dar voi face tot ce pot ca să mă recuperez și să revin cât mai repede posibil. Mulțumesc pentru sprijinul vostru. Vă voi ține la curent cu evoluția situației mele. ”

