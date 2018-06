Simona Halep, prima declarație după ce a ajuns în țară: „Acest trofeu este și al meu și al României. Rar îmi dau lacrimile pe teren. A fost un moment deosebit”

Ajunsă în România, după ce a obținut trofeul la Roland Garros, Simona Halep a făcut o serie de declarații. Tenismena le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături.

„Mă bucur foarte mult că văd atât de mulți oameni aici, alături de mine, să ne bucurăm împreună de trofeu. Nu este el prea mare, dar înseamnă foarte mult. Mulți oameni din tenis, care au fost alături de mine pe acest drum greu și lung, dar tot ce-a fost greu se cam uită când ai parte de un asemenea succes, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au pus câte o cărămidă la această performanță, de când am început tenisul. Bineînțeles, familiei mele, care mereu a fost alături de mine, tuturor fanilor care sunt foarte importanți deoarece am avut o atmosferă deosebită în finală, și nu numai. Oriunde mă duc în lume am parte de foarte mulți români care mă susțin. Cred că sunt jucătoarea cu cei mai mulți suporteri și vă mulțumesc pentru asta. Sunt bucuroasă că am reușit acest rezultat, sunt bucuroasă că m-am întors cu mine acasă, să ne bucurăm împreună de această realizare. Acest trofeu este și al meu și al României. Aici am crescut, aici m-am antrenat mereu și aici am ajuns campioană la Roland Garros”, a spus Simona.

„Darren mi-a spus înainte de meci că trebuie să merg și să câștig pentru că sunt capabilă de acest lucru. Cele trei finale au fost tratate puțin altfel, cu o emoție diferită, nu cu o așa mare încredere că pot să câștig. Domnul Țiriac mi-a spus de multă vreme că sunt în stare să câștig acest trofeu. Amândoi au fost alături de mine în fiecare zi și la fiecare turneu, mereu cu energie pozitivă”, a continuat Halep.

Întrebată care a fost primul gând în dimineața după meciul cel mare, Simona a spus că „nu prea am dormit după meciul de sâmbătă. Am dormit numai trei ore. Nu am simțit ceva extraordinar în acea zi, a fost foarte aglomerată ziua. Azi-dimineață am început să simt din ce în ce mai mult bucuria pentru realizarea acestui vis și văndându-vă și pe dumneavoastră aici, e și mai mare emoția și mulțumirea de sine”.

„Am realizat că se poate. Mă simt împlinită profesional, din toate punctele de vedere. Nu se oprește cariera mea aici. O să merg înainte și o să îndrăznesc să visez la mai multe tituluri de acest gen”, a adăugat Simona Halep.

Tenismena le-a transmit și un mesaj tinerilor și celor care vor să facă performanță în acest domeniu. „Singurul lucru pe care aș putea să-l spun este că trebuie să crezi în tine și niciodată să nu cedezi. Eu am crezut cu disperare că se poate într-o zi. Sfatul meu e să nu cedeze niciodată”.

Simona a vorbit și despre cel mai frumos moment al finalei și a simțit în acel moment. „Acela a fost de departe cel mai frumos moment al carierei mele și al vieții mele, momentul în care s-a cântat imnul și spectatorii au început să cânte. După ce am ieșit de pe teren, organizatorii mi-au spus că nu s-a întâmplat în istoria Roland Garros ca imnul unei țări să fie rostit în cuvinte. Rar îmi dau lacrimile pe teren. A fost un moment deosebit”.