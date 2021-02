Simona Halep s-a retras de la turneul de la Doha

Simona Halep, locul 3 mondial, nu va participa la turneul de la Doha, programat în perioada 1-6 martie, au anunţat, marţi, organizatorii.

”Abia aştept să revin anul viitor”, a declarat Simona Halep, conform organizatorilor.

În schimb, la Doha vor fi prezente Ashleigh Barty, numărul 1 mondial, şi Sofia Kenin, a patra jucătoare mondială.

Simona Halep has withdrawn from The Qatar Total Open in Doha. The tournament announced the news on Instagram. pic.twitter.com/JcpEWslzga