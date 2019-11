Naţionala de fotbal a României este condusă de selecţionata Spaniei cu scorul de 4-0, la pauza meciului care are loc luni seara, pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, în Grupa F a preliminariilor EURO 2020.



Fabian Ruiz (8), Gerard Moreno (33, 43) şi Adrian Rus (45+1, autogol) au marcat pentru iberici.



Spania a avut şi o bară, prin Santi Cazorla (7), în timp ce România a acuzat neacordarea unui penalty, pentru fault comis de Dani Carvajal asupra lui Florinel Coman (27).

SPANIA - ROMÂNIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Cosmin Contra, a efectuat cinci schimbări în formula de start faţă de partida cu Suedia pentru meciul cu echipa Spaniei, care are loc luni, pe Stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, în Grupa F a preliminariilor EURO 2020.



SPANIA - ROMÂNIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Contra, poate la ultimul meci pe banca tehnică a României, a renunţat la Mogoş, Bancu, Deac, Mitriţă şi Keşeru, preferând să înceapă contra Spaniei cu Benzar, Toşca, Răzvan Marin, Ianis Hagi şi Florinel Coman.



SPANIA - ROMÂNIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Robert Moreno, selecţionerul echipei Spaniei, a păstrat şapte titulari din partida cu Malta de vineri, câştigată cu 7-0.



Spania are nevoie de o victorie pentru a fi cap de serie la tragerea la sorţi a grupelor turneului final. România nu mai are niciun obiectiv la acest meci, după ce a ratat calificarea din preliminariile EURO 2020. Tricolorii mai păstrează o şansă de calificare prin barajele din Liga Naţiunilor.



SPANIA - ROMÂNIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Echipele de start:

Spania: 13. Kepa Arrizabalaga - 2. Dani Carvajal, 15. Sergio Ramos (căpitan), 4. Inigo Martinez, 18. Jose Gaya - 17. Fabian Ruiz, 5. Sergio Busquets, 8. Saul Niguez - 19. Gerard Moreno, 7. Alvaro Morata, 20. Santi Cazorla. Selecţioner: Robert Moreno.

Rezerve: 1. David de Gea, 23. Pau Lopez - 3. Raul Albiol, 6. Pau Torres, 9. Paco Alcacer, 10. Thiago Alcantara, 11. Pablo Sarabia, 12. Dani Olmo, 14. Juan Bernat, 16. Rodri, 21. Mikel Oyarzabal, 22. Jesus Navas.

România: 12. Ciprian Tătăruşanu (căpitan) - 2. Romario Benzar, 4. Adrian Rus, 5. Ionuţ Nedelcearu, 3. Alin Toşca - 15. Tudor Băluţă, 18. Răzvan Marin - 10. Ianis Hagi, 8. Nicolae Stanciu, 23. Florinel Coman - 9. George Puşcaş. Selecţioner: Cosmin Contra.

Rezerve: 1. Silviu Lung jr, 16. Florin Niţă - 6. Andrei Burcă, 7. Denis Alibec, 11. Nicuşor Bancu, 13. Claudiu Keşeru, 14. Vasile Mogoş, 17. Ciprian Deac, 19. Constantin Budescu, 20. Alexandru Mitriţă, 21. Dan Nistor, 22. Alexandru Cicâldău.



Arbitru: Aleksei Kulbakov; arbitri asistenţi: Dmitri Juk, Oleg Maslianko; al patrulea oficial: Denis Scerbakov (toţi din Belarus)

Delegat UEFA: Campbell Ogilvie (Scoţia), observator UEFA pentru arbitri: Markus Nobs (Elveţia)