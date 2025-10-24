Staruri NBA și membri ai mafiei din New York, printre zecile de persoane arestate într-o amplă operațiune FBI. De ce sunt acuzați

Vedete NBA și mafioți din New York au fost arestați de FBI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Abaca Press

Peste 30 de persoane au fost arestate într-o amplă acțiune a FBI-ului împotriva jocurilor de noroc ilegale din Statele Unite, ancheta vizând atât pariuri sportive frauduloase, cât și partide de poker trucate. Printre cei reținuți se numără nume importante din baschetul american, dar și membri ai unor familii mafiote din New York, potrivit BBC.

Potrivit autorităților federale, au fost formulate două rechizitorii distincte: unul referitor la pariuri sportive ilegale și altul privind organizarea de jocuri de poker aranjate.

Printre cei acuzați se află jucătorul activ din NBA Terry Rozier, antrenorul Chauncey Billups și fostul baschetbalist Damon Jones. Liga Nord-Americană de Baschet a anunțat că atât Billups, cât și Rozier au fost plasați în concediu administrativ, iar organizația colaborează cu autoritățile în desfășurarea anchetei.

Procurorii susțin că Rozier ar fi simulat o accidentare și ar fi colaborat cu alți complici pentru a plasa pariuri bazate pe informații confidențiale despre sportivi și echipe. În total, inculpații ar fi efectuat pariuri frauduloase în valoare de sute de mii de dolari.

Mese de poker cu raze X și cărți marcate înainte de joc

În cel de-al doilea dosar, anchetatorii afirmă că Billups și alți suspecți ar fi organizat partide de poker „aranjate”, sprijinite de clanuri mafiote cunoscute din New York. Aceștia ar fi folosit mese de poker cu raze X și cărți marcate dinainte, reușind să înșele victimele cu sume de ordinul milioanelor de dolari.

Deocamdată, autoritățile nu au dezvăluit identitatea victimelor, modul în care fiecare inculpat a pledat în fața acuzațiilor sau dacă și alte persoane publice ar putea fi implicate în cele două cazuri.