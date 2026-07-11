Tempestini și Maior, duel la secundă în Raliul Sibiului

Foto: Facebook/Raliul Sibiului

Simone Tempestini și Norbert Maior, colegi de club, dar totodată principalii candidați la titlul absolut al sezonului în Campionatul Național de Raliuri, au început primul duel pe macadam din 2026, la Raliul Sibiului, competiție care se anunță a avea cea mai spectaculoasă listă de start de până acum din campionatul intern.

După ce și-a adjudecat autoritar titlul pe asfalt cu Porsche 997 RGT, Tempestini continuă asaltul spre cel de-al 11-lea titlu absolut, iar primul pas îl va face în acest weekend, pe macadamul din jurul Sibiului.

Un total de 49 de echipaje au luat startul la ediția din acest an, inclusiv din Ungaria și Estonia, însă marea surpriză este reprezentată de mașinile înscrise: nu mai puțin de 15 modele Rally2 se vor afla la start.

După prima probă, super speciala din centrul municipiului Sibiu, acolo unde au fost prezenți mii de spectatori, pilotul născut în Italia a fost cel mai rapid, cu un timp de 2 minute și 9 zecimi de secundă, fiind urmat de Maior, la fix o secundă distanță. Pe 3 s-a clasat Andrei Gîrtofan, la 2,3 secunde de Tempestini.

Din 2020 și până în prezent, pilotul Napoca Rally Academy s-a impus în fiecare ediție a Raliului Sibiului. Anul trecut, Tempestini a câștigat toate probele speciale, iar cel care i-a fost de fiecare dată cel mai aproape a fost Norbert Maior, actualul său contracandidat la titlu.

„Anul trecut a fost prima noastră cursă aici cu o mașină Rally2. Ne-a plăcut la maximum și abia așteptăm și ediția din acest an. Lupta cu Simone este foarte bună pentru că ne face să dăm maximum în această poveste”, a spus Maior, care va pilota un Citroën C3 Rally2.

Pe lângă cei doi, în lupta pentru podium rămân sibianul Raul Badiu (Skoda Fabia Rally2), Andrei Gîrtofan (Skoda Fabia Rally2) și Bogdan Cuzma (Skoda Fabia Rally2).

Înainte de începerea sezonului pe macadam, Tempestini este lider cu 133 de puncte, urmat de Gîrtofan cu 105,2 puncte și de Maior, cu 95,8 puncte, care are însă un raliu mai puțin.

După super speciala de aseară, ziua de sâmbătă va continua cu probele speciale din Cheile Cibinului, Rășinari sau Gâtul Berbecului, iar cel mai așteptat moment al zilei este proba de noaptea de la Șanta, unde de asemenea se așteaptă un număr record de spectatori.