C.T. Popescu, după victoria lui Halep: M-am uitat cu inima strânsă. Osaka a jucat cu nasul sus

Noami Osaka, japoneza pe care a învins-o luni Simona Halep la Australian Open calificându-se în sferturile de finală ale turneului, este foarte talentată, dar stă foarte prost la capitolul muncă și tactică, a comentat jurnalistul Cristian Tudor Popescu, explicând de ce sportiva din România a obținut facil o victorie într-un meci pentru care mulți aveau emoții.

Cristian Tudor Popescu spune că a fost un meci frumos, dar mărturisește că s-a uitat cu inima strânsă la primele schimburi de mingi din partida Simonei Halep cu japoneza Naomi Osaka, ca să vadă dacă sportiva din România are vreo reținere fizică, potrivit unei televiziuni de știri.

„M-am uitat cu inima strânsă la primele schimburi de mingi să văd dacă are vreo reţinere fizică cât de cât, și nu! Leziunile sau afectările picioarelor pe care le-a avut ea după meciul acela înspăimântător s-au dovedit a nu fi profunde. Și-a revenit și de aici a mai contat doar ce tactică va adopta adversara. Din fericire, Naomi Osaka este o jucătoare foarte talentată, dar care stă prost la capitolul muncă și tactică. (...) N-a făcut așa ceva Naomi Osaka, a jucat cu nasul sus. Adică a încercat să facă puncte rapid, cu lovituri decisive, tari. Are niște lovituri remarcabile, dar nu s-a angajat în defensivă, s-a dovedit destul de puțin mobilă, n-a reușit să recupereze prea multe mingi și atunci, pentru Simona a fost destul de clar ce are de făcut”, a explicat Cristian Tudor Popescu.