UEFA ar putea schimba sistemul de calificare pentru Cupa Mondială şi EURO. Cum s-ar putea desfăşura

Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin. Foto: Getty Images

UEFA ar putea schimba sistemului de calificare pentru Cupa Mondială şi EURO. Sistemul actual din Champion's League, fără grupe, dar cu o ligă, ar putea apărea şi la cele două competiţii prestigioase. Totuşi, preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, spune că formatul EURO "nu se va schimba", relatează miercuri săptămânalul Sport Bild, citat de DPA, potrivit Agerpres.

În actualul format, primele două favorite din grupă se califică de obicei în faza grupelor. Noul format are rolul de a face competiţia mai atractivă pentru fani şi pentru televiziuni.



Alte idei sunt de asemenea discutate. Propunerile de reformă vor fi pregătite de un nou grup de lucru constituit din 55 de asociaţii membre. Orice reforme vor trebui în cele din urmă să fie aprobate de Comitetul Executiv al UEFA.



''Poate că meciurile de calificare ar putea arăta diferit. Nu vor fi mai multe meciuri, ci un format interesant. Ne gândim în prezent la acest lucru'', a spus preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, citat de săptămânalul Sport Bild, la un târg de fotbal din Portugalia.



EURO, cu meciurile din grupă înaintea fazelor eliminatorii şi cu 24 de echipe participante, va rămâne cel mai probabil în actualul format.



''Eu nu cred că formatul Campionatului European (EURO) în sine se va schimba'', a mai spus Aleksander Ceferin.